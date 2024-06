Bartolomé Marí Mayans, empresario: "Leer me relaja, me ayuda a descansar mejor"

P. ¿Sus primeros libros?

R. Mis padres me enseñaron los primeros tebeos, Mortadelo y Filemón, los cuentos de Tintín... Recuerdo pocos días en que mi padre no leyera al menos un rato si tenía la oportunidad.

P. ¿Inculca el hábito a sus hijas?

R. Sí, y les gusta bastante, el problema es que hoy en día hay demasiadas distracciones y pantallas. De todas formas, estoy seguro de que están por encima de la media en cuanto a tiempo invertido en lectura respecto de los niños de su edad. Me gusta que ahora, de vez en cuando, me lean a mí en voz alta, es una actividad buena para ellas.

P. ¿Novela, biografía, ensayo, poesía?

R. Novelas y alguna biografía. También leo bastante libro teórico o técnico para estar actualizado en un mundo tan cambiante como el de hoy. De todas formas, este tipo de libros no los encasillaría en lectura de placer.

P. ¿Los primeros libros que le dejaron huella?

R. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y 1984, de Georges Orwell, obras distópicas. El fugitivo, de Stephen King, me pareció muy fuerte para la época en que cayó en mis manos. A veces, la ciencia ficción da miedo que acabe convirtiéndose en pseudorealidad.

P. ¿Después de eso?

R. Deja de ser tú, de Joe Dispenza, a raíz de los malos tiempos que vinieron tan seguidos y la pérdida de mis padres. Lo recomiendo para gente que haya pasado procesos difíciles, aunque es un poco denso. También para este tipo de situaciones recomiendo a Rafael Santandreu, aunque un autor no tiene nada que ver con el otro.

P. ¿Títulos de ficción de los últimos meses?

R. La saga de Juan Gómez-Jurado, muy recomendable, la de Reina Roja. Suelo tener empezados varios libros y voy alternando. También hace poco Sira y El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Me gusta mucho la novela negra y policíaca nórdica (Stieg Larsson), y también los libros de Lorenzo Silva de Bevilacqua.

P. ¿Algún título que resulte divertido?

R. La serie de ficción entrelazada con personajes históricos de Jonas Jonasson.

P. ¿Algún libro en la mesita de noche?

R. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Me recuerda a mi padre, fue recomendación suya. Es un libro muy fácil de leer y recuerdo cuando era pequeño que me reí mucho al leerlo. Y es que leer me relaja, me ayuda a descansar mejor.