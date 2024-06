He venido a hablar de mi libro: Alfonso Armada

Uno. El primer capítulo se titula La verdadera patria es la infancia, y empieza así: "Cuando metía las manos en el fuego mi abuela Emilia no se quemaba". El último capítulo, Epílogo borroso, o hacer volar un petroglifo, termina así, tras unos versos de Uxío Novoneyra, que hablan de que entre Portugal y Galicia hay una misma saudade que no miente y que solo el fado hizo diferente el canto a una y otra orilla de la raia: "Por eso termino con la frase extraída del primer volumen del Diário de Maria Gabriela Llansol (Um falcão no punho. Diário): ‘Desejo voltar para a beira permanente do mar’".

Como pese a todas las apariencias sabemos menos de Portugal y del portugués de lo que nos gusta aparentar (a la inversa no ocurre lo mismo), traduzco esa frase que la gran escritora desconocida en esta orilla pone como banderín de enganche de su diario: Un halcón en el puño. Y mi frase de despedida de un libro que sin querer tiene tanto de imposible viaje de retorno a la infancia como de memorias que no soñaban serlo: "Deseo volver para la orilla permanente del mar". Ese mar inquieto que a los pueblos abismados al poniente siempre les despierta una inquietud y un desasosiego tan tentadores como el movimiento y el color cambiante del océano.

Vanidad. Todos los autores quieren que sus libros sean tenidos en cuenta. Que sean recogidos por unas manos, y llevados a los ojos con amorosa atención.

Comercio. "Vengo a hablar de mi libro". Hablar de mi libro. Como si el autor fuera el más indicado no solo para hablar de su libro, sino para algo peor: para explicar su libro. Lo glosó impecablemente aquel grupo que fue parte de la educación sentimental de mi generación, Esclarecidos: "Por amor al comercio". Sí, comercio y literatura. Memoria y comercio.

Negritas. Otra cala para los que leen a salto de mata, y para los que se fían de las negritas para cruzar un río pisando esas piedras que en gallego son poldras que salvan la corriente. Veranos con mi abuelo en el balneario de O Carballiño: "¿Qué sé de mi abuelo Ángel, a quien acompañaba indefectiblemente todos los veranos? Recuerdo que me sentaba en un banquito junto a la bañera de agua verdosa en la que él se sumergía. Como el aroma acre de la salazón y de podredumbre, que inunda algunas tardes las calles de Bouzas, también me agradaba ese supuesto olor a huevos podridos. ¿Por qué no he dejado de buscar la paz y algo mas en balnearios desde entonces?".

Faro. Fue mi primer periódico, Faro de Vigo, decano de los diarios españoles, el que me propuso recrear el viaje que su antiguo director, Álvaro Cunqueiro, hizo en los 60, en un Seat 600 que bautizó Don Gaiferos, con Magar, fotógrafo heroico del Faro (que tantas veces retrató a mi padre, Cholo Armada, y su balandro, el Chuvias). Hicieron el Camino de Santiago desde Pedrafita do Cebreiro, y celebraron todos los dones que las tabernas, los paisajes y las donas ofrecen al que busca a Dios sin desdeñar ni la carne ni el pescado. Tras Compostela yo seguí rumbo al norte y acabé dando la vuelta al país natal, esa Galicia que para los antiguos y por lo tanto para mí es una suerte de Vía Láctea de la saudade.

Colleja. Y antes de dejar de animar al ojalá ocioso lector a que se haga con este pequeño tocho editado por La Umbría y la Solana (que tiene como brújula traer a este país nuestro y a su lengua lo que se publica en portugués y tanto ignoramos) una de las collejas morales que suelto y me suelto antes de volver a Madrid, porque aún no he vuelto a vivir al país natal, como debería: "Es preciso dejar de mentirnos, en la cultura y en la política, en la vida y en la realidad, gallega y todas las otras, por encima de fronteras erizadas de alambre de concertina, donde el viento desafina y las manos se hacen sangre".