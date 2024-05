'Buenos Aires, el ayer y el Universo', de Raúl Alonso: una épica sentimental

Raúl Alonso (Mar del Plata, 1963) es un escritor afincado en España desde hace varias décadas. Su última publicación, Buenos Aires, el ayer y el Universo, plantea una suerte de laberinto borgiano donde el sujeto debe encontrarse a sí mismo desde los complejos mecanismos de la propia identidad, esa alegoría espinosa con la que con los años dialogamos desde el cinismo.

Evidentemente, trasluce desde el título la huella de Fervor de Buenos Aires (1923) y Luna de enfrente (1925), los dos primeros poemarios de Jorge Luis Borges, posiblemente sus mejores entregas, junto con Cuaderno San Martín (1929), en la composición Luna en Buenos Aires (24) y otros.

El apego a la patria para un argentino no es un sentimiento impostado, sino una realidad palpable, sobre todo para aquellos jóvenes, hoy sexagenarios, que lucharon en las Malvinas en 1982, como el autor: "Besar la tierra, penetrar la tierra / con los huesos, con la carne, / hasta que duela. / Descubrir al fin el absurdo brutal" (22). En Domingo en la ESMA (27) no queda duda de la calidad de los recuerdos y su intensidad, a veces poco conveniente: "Esta tarde de domingo, con las calles vacías, / Buenos Aires, qué me importan las calles […] Los demonios tienen nombre y uniforme" (ibid.). La Escuela de Mecánica de la Armada hoy día es el Museo de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Personaje borgiano

Pero Alonso va más allá, pues ese personaje borgiano se halla cerrado en su configuración, con una estructura medida o milimetrada palabra por palabra, mientras que ahora la ironía se abre a razonamientos poco juiciosos, de quien se encuentra de vuelta de todo: "Me pregunto si de verdad el tabaco / hace mal a la salud" (28). Se trata de un panorama poco propicio desde la madurez, porque el tiempo se ha convertido en un hacer cuentas respecto a lo que nos queda, "Cuando el olvido, ya, compañero, / se convierte en privilegio" (29).

Los días se vuelven monotonía y el estado de ánimo se muestra como un cuadro patológico: "Es solo una mañana de diciembre. / Una mañana tan igual a todas las mañanas / que estremece tanto en su modestia" (40). Una clara conciencia de que somos diminutos en el devenir de la eternidad no ayuda para despejar fantasmas y trastornos: "Ángel eterno, / despierto sin darme cuenta / de un sueño aterrador. / Estás ahí. ¿Estás ahí? / Las hojas amarillentas se estrellan / contra el ventanal de roble. / Siento la profundidad / del hueco de la vida. / No encuentro el final / aunque cada noche me proponga / encontrarlo y detenerme" (42).

Esperanza

La imposibilidad en el decir y la frustración en nuestros actos afloran desde el presente monocorde hacia el pasado, y el único resquicio de esperanza es -cómo no, sempiterno- el amor, "cuando la tierra derrotaba / a mi propia imagen pública" (43). Esa tierra argentina que pesa y que se siente como lastre, aunque se erija más bien como losa.

Buenos Aires, el ayer y el Universo se divide en tres partes equilibradas -más una coda epistolar, Cartas necesarias, de orden familiar- en las que se desarrolla libremente una historia de amor, agazapada entre los claroscuros del protagonista. "Creíamos ser inmortales, / hacedores del mundo y del tiempo" (45). Es una relación que sucede a ambas orillas del Atlántico, pero que va "conquistando arenas fieles" (ibid.). Una épica sentimental. Así, se mezclan la avenida Dorrego (37) y el río Genil (41), playa Grande de Mar del Plata (45) y Madrid (62), entre otros lugares.

Universo, la última sección, es una apuesta decidida por el amor, que para un poeta es equivalente a una apuesta por la poesía: "Tal vez solo vivas a través de mis poemas" (57). Por eso nos confiesa que "Escribo sin saberlo, en las orillas blancas, / únicamente a través de ti" (60). El amor como tabla de salvación de la apatía, la anhedonia y la depresión, con sus consecuencias reparadoras y revitalizantes, comparable al efecto que Gala insufló en Salvador Dalí al conocerse (76). Un poemario escrito desde la piel, pero con mirada de terciopelo (35-36).