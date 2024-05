Iria Ballesta, estilista: "De pequeña, me metía debajo de las sábanas a leer con una linterna"

P. ¿Papel o libro electrónico?

R. Soy una gran enamorada del papel.

P. ¿Ficción, biografía, poesía, ensayo…?

R. De todo un poco, pero si tengo que elegir sería biografías de mujeres. ¡Qué mujeres más estupendas han pasado a lo largo de la historia! Motivador.

P. ¿Desde cuándo lee?

R. De pequeña, me metía debajo de las sábanas a leer con una linterna para que mis padres no me regañasen si era tarde.

P. ¿El primer libro?

R. Me dejó fascinada a los ocho años El Quijote. Todavía recuerdo la portada de esa edición y el gramaje de las hojas; soy muy exquisita con el gramaje. Ese libro siempre me lleva a mi niñez.

P. ¿Su libro de cabecera?

R. El aire de Chanel, de Paul Morand. En 1946, se encuentran en Saint Moritz (Suiza) dos viejos amigos, Paul Morand y Coco Chanel, y de las anotaciones del autor sale este libro. Me encanta Chanel, no sólo por lo que representa,sino también por su personalidad.

P. ¿Lo tiene subrayado?

R. Totalmente, y hay frases que me ayudan. Una de mis favoritas es: "No soy una heroina, pero he elegido lo que quería ser y lo soy. ¿Qué le voy a hacer si no soy querida, ni tampoco agradable?".

P. ¿Un ensayo?

R. GAPS: el síndrome psico-intestinal, de Natasha Campbell-McBride. Tengo un hijo con autismo y este libro me ayudó mucho. Otro que me fascina es Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, lleno de sarcasmo hacia el poder, y El placer de odiar, de William Hazlitt, un alegato a favor de los haters.

P. ¿Lee títulos simultáneamente?

R. Sí, me gusta alternar y dependiendo de mi ánimo leo uno u otro. Ahora mismo estoy con Dopamina, de Daniel Z. Lieberman y Michael E. Long y con El sanador de caballos, de Gonzalo Giner. Me lo recomendó hace unos años mi amiga la modelo Helen Lindes, gran lectora.

P. ¿Un libro sobre moda?

R. Ninguno me ha marcado. Siempre recomiendo uno sobre arte: La historia del arte, de Ernst Gombrich. Es fantástico para empezar a adentrase.

P. ¿Qué siente al leer?

R. Paz, dejo mi mente en blanco y me adentro en otro mundo, me relaja. La lectura logra que mi mente, siempre en guerra, tenga momentos de sosiego. La misma sensación que cuando monto a caballo, mi otro hobby.