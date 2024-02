Una hora mágica con el matrimonio escénico de Sonsoles Ónega y Alfonso Goizueta

“Son historias de padres y madres. Encuentras cauces distintos, pero son temas compartidos porque escribimos sobre dos familias, aunque estén separadas por más de dos mil años”. Alfonso Goizueta compartía esta reflexión mirando al público y, de reojo, a Sonsoles Ónega, sentada en el mismo sofá y quien momentos previos le había comentado que “podría ser tu madre… aunque preferimos dejarlo en hermana mayor”. El pasado sábado, en el Club de Lectura de ‘Abril’, realizado en el acogedor y exclusivo espacio de The Apartment, en Las Rozas Village, se vivió una hora de magia familiar, tanto por las historias que contaron los protagonistas como por el ambiente que propiciado por un espacio acogedor, íntimo y exclusivo. Era como estar en casa.

Comencemos por el final, como la obra que otorgó el Premio Planeta 2023 a Sonsoles Ónega. En el turno de preguntas, tras una intensa conversación durante este Club de Lectura del suplemento literario ‘Abril’, se escuchó un “gracias por este rato tan nutritivo, divertido y que ha desprendido tanta energía”, también otro comentario compartió “la magia de este momento”. Seguramente, el espacio elegido tenga gran parte de culpa del extraordinario ambiente fraguado, pero también por la tremenda complicidad de los protagonistas -el finalista y la ganadora del Premio Planeta de 2023-, quienes estaban conducidos por Inés Martín Rodrigo -ganadora del Premio Nadal 2022- y presentados por el director del suplemento 'Abril' Álex Sàlmon.

Este contexto íntimo en The Apartment favoreció una hora en la que Sonsoles Ónega y Alfonso Goizueta estaban relajados, abiertos y charlaron no sólo de sus aclamadas novelas -‘Las hijas de la criada’ y ‘La sangre del padre’, respectivamente-, sino de su “matrimonio escénico”, como lo describió Álex Sàlmon. “Deja de decir que nos llevamos bien porque lo que vende es lo otro…”, indicó Sonsoles en tono de broma a Alfonso, para posteriormente sincerarse con su pareja literaria: “Ha sido una suerte de compañero porque es un aprendizaje hablar con él todo el rato. Podría ser su madre -con 46 y 23 años- pero preferimos dejarlo en hermana mayor. Él me ha depurado porque emite un aire más limpio, tiene forma más cristalina de enfocar todo y es profundamente culto”. A lo que Alfonso espetó: “Hemos dicho que no íbamos a empalagarnos...”.

“Alfonso me dio un abrazo el día que más lo necesité”

La complicidad se vio desde un primer momento y, volviendo a la comparación de una trama familiar, Alfonso explicó que él venía “de nuevas a este mundo (literario) y me ha tocado la mejor compañera. Desde el momento en el que salimos al escenario por primera vez me dijo “por aquí”. Es tan generosa conmigo… Es inspiradora”. Y Sonsoles apuntilló con un jocoso “además, compartimos una preocupación: el flequillo. Esa conexión es importante”. Aunque, Sonsoles, recuperando la profundidad de Alfonso, reconoció que el joven le dio “un abrazo el día que más lo necesité. Y eso no lo olvidaré nunca”.

Los aplausos en The Apartment se sucedieron tanto por los momentos sin filtros como por las iluminadas reflexiones, una oda a la autenticidad que fabricó una experiencia difícil de olvidar para los presentes. Este halago a la verdad estaba fuertemente conectado con el hilo conductor de las dos novelas por las que Sonsoles y Alfonso están compartiendo meses de tertulias, encuentros y entrevistas. Es “la búsqueda de la verdad. Todos son personajes que viven en una mentira. Y sólo merece la pena vivir en la verdad”, señalaba Alfonso. Mientras en las páginas de Sonsoles hay unas hijas que desean descubrir quiénes son sus auténticos padres, en el texto de Alfonso se ve a un Alejandro Magno que ansía la libertad que no tiene por una madre que “siempre le demanda más y le recuerda que le tiene que agradecer todo. Alejandro (Magno) lleva la cicatriz del parto y desea la libertad que buscamos todos. Busca encontrarse y conocerse. Es esclavo de esa búsqueda”, resumía Alfonso.

De las páginas de sus libros regresamos a la realidad para escuchar a Sonsoles Ónega cómo digiere la mezcla de fama por ser una de las caras más conocidas de la televisión con este importante premio literario. “Nunca voy a naturalizar la crítica despiadada por mucho apellido que tenga y por mucho que salga en la tele”, explicó Sonsoles, engrandeciendo la línea de autenticidad de la velada. Y concluyó con un sincero y rotundo “yo hago novelas para que la gente no esté sola, mismo motivo por el que en la televisión hago entretenimiento”.

Esta última reflexión sirvió para cerrar el magnético círculo generado en The Apartment. En los buenos y en los malos momentos, en los de soledad y en los de algarabía o celebración, ya sea de ahora, del siglo anterior o de hace más de dos mil años: la importancia de la familia y de la verdad, y esa conexión entre ellos.

El encuentro literario finalizó con un brindis y la esperada firma de libros, en este precioso y cómodo espacio, desde donde Las Rozas Village dará continuidad a su apuesta por el arte y la cultura.