He venido a hablar de mi libro: María Tena

Mi última novela se titula La vida al borde. Desde que era muy joven los hospitales han estado muy presentes en mi vida. He pasado muchas horas en ellos y, aunque no es autobiográfica, refleja un clima que conozco muy bien.

Para quienes pasan mucho tiempo ingresados, el hospital es un mundo aparte, un microcosmos en el que se reproducen los patrones de la vida real, pero en el que los enfermos se refugian de las complicaciones y desafíos del mundo exterior. Tiene algo en común con las residencias de estudiantes, con las cárceles, con cualquier institución en la que se produzca una convivencia continuada que cobre importancia frente a lo que sucede fuera de ella. La obligación de permanecer en el hospital se acaba convirtiendo en un deseo.

"No me quiero ir", dice Teresa, profesora de Literatura, madre de dos niñas, que en su parcial independencia recuperada en el hospital escapa también de la falta de sentido de su matrimonio. Ha conocido a Tomás, que se recupera al otro lado del pasillo tras perder una pierna. Es mucho mayor que ella, y sus vidas no pueden ser más distintas. Y hay otros dos miembros en el grupo que surge tras unos días de convivencia: Paula, adolescente de 35 años, herida en el corazón pero con muchas ganas de volver a regalarlo. Y un antiguo alumno de Teresa, Felipe, joven, despreocupado y espontáneo, que está aquí por un accidente de moto.

Como ha dicho Pilar Castro en El Cultural, "el argumento es sencillo, lineal y, en cierto modo, coral, pues se sirve de toda la comunidad de personajes que bordea ese margen en el que todos coinciden".

La impotencia de lo inevitable

Con mayor o menor gravedad, los cuatro viven su vida al borde de la muerte, de la amenaza del cáncer, de la tentación de suicidarse, de la ilusión de empezar de nuevo que luego se estrella contra la impotencia de lo inevitable. Y al borde de uno mismo, la piel nos pone al borde de la vida del otro.

Han quedado en el hall. Vestidos parecen distintos. Se nota aún más que vienen de mundos diferentes, pero están tan contentos que su entusiasmo los iguala. Es un lujo respirar por fin el aire libre. Lo demás no importa, son dos aventureros que se enfrentan a cuatro manzanas de camino.

"Durante el paseo entre los castaños florecidos hay una claridad que casi les duele en los ojos, acostumbrados a la luz opaca del pasillo. Un decorado puesto para ellos, piensa Teresa, y siente que por fin ha cumplido su sueño de atravesar la verja".

Para muchos, el hospital es un lugar de sufrimiento, de dolor físico, de desesperación y de lágrimas. Y sin embargo también allí se puede crecer y ser feliz. Donde hay enfermedad también hay vida. Y muchas veces su sentido está en la relación con otras personas.

"Ya conoce este paisaje. Son varios edificios, una ciudad de pasillos cruzados, de bloques de distintas alturas. Una pequeña ciudad del dolor en medio de la capital... Noches interminables y días que serían todos iguales si no fuera por distintos miedos, diversas heridas, diferentes dolores. Un enorme aparcamiento de enfermos".