He venido a hablar de mi libro: Eugeni Verdú

La periodista me miró con ojos inquietos. Dijo haberle gustado mi última entrevista en la radio, pero añadió que en su opinión habían quedado algunas preguntas en el tintero.

–Un thriller policiaco que nos adentra en el lado más sombrío del arte. ¿Alguna razón especial?

–Soy escritor, abogado, y también pintor…–excusé.

–¿Un renacentista?

Negué con la cabeza, aquel adjetivo me quedaba demasiado grande; pero tuve que convenir que de no haber sido pintor jamás habría ideado la trama.

Lo cierto es que no todo el mundo es capaz de reconocer que en el thriller policiaco, y en las novelas de suspense y misterio, puede haber más motivaciones que la pura ficción y el entretenimiento; pero para mí es precisamente esa coartada, ese lado oculto, lo que me apasiona. Me encanta descubrir, sea el género que sea, lo que está escrito pero no se ve. No es fácil, pues por lo general los escritores se nutren de pequeños posos que afloran aquí y allá; de forma desordenada y apenas perceptible. Muchas veces, ni siquiera son conscientes. Y eso es lo que me precisamente me sucedía.

Nunca hasta ese instante me había planteado a santo de qué me animé a escribir Identidad oculta. Vinieron entonces a mi cabeza varias experiencias que pudieron motivar la trama, pero no tenía claro el orden. Probablemente fue tal la tensión del momento, que la memoria había decidido raspar los recuerdos. La periodista advirtió que mi mente estaba tratando de recapitular, y me dio un respiro. Rememoré entonces cuando, años atrás, desaparecieron varios de mis cuadros en la exposición permanente que colgaba de un gran hotel de Barcelona.

Mercado del arte

Los encargados de seguridad dieron con el culpable, y lo más sorprendente es que era alguien de mi confianza. Todavía hoy desconozco el porqué. Pocos años después desaparecieron otros dos lienzos. No sé si fue robo o hurto, pues el caso aún se halla sub iudice, pero en esta ocasión tuvo que intervenir la Policía: las pesquisas los llevaron hasta una casa de subastas radicada en Suecia. Si fuera muy optimista diría que mi obra causa admiración y arrebato, pero no lo soy. Quizá todo eso sucedió para que empezara a escribir la historia.

Ya iniciada la trama no pude evitar adentrarme en los pormenores del mercado del arte, a explorar sus engranajes y mostrar ese gran negocio por donde desfilan marchantes, galeristas, coleccionistas y casas de subastas. Su estética me maravilla; a fin de cuentas formo parte de la maquinaria, pero ¿y el arte en sí? ¿Cuál es esa difusa frontera que separa el arte del no-arte?

Me disgusta decirlo, pero en ocasiones es preciso trazar líneas rojas, distinguir entre aquello que es arte sincero de esas otras manifestaciones que solo buscan la provocación y el impacto mediático. No veo admisibles ciertos happenings y perfomances; no todo vale. Presentar como obra de arte a un perro amordazado y verlo morir de inanición es obsceno. Tampoco creo que mostrar animales disecados pueda llamarse arte; y de serlo, lo será del taxidermista. Entonces, ¿por qué existe? La respuesta se desgrana en la novela, pero a modo de apunte cabe contestarse con otra pregunta ¿Dónde inviertes a partir del segundo Ferrari?

En base a esas premisas fui esbozando la historia y los personajes. Di plena libertad a los dos protagonistas. Dejé que el inspector Jan Balasch y la agente Carla Janerich, de la Brigada de Patrimonio, se fueran definiendo a sí mismos. A las pocas páginas comprobé que era ella quien decidía asumir el peso; es más intuitiva, culta e inteligente, y acabé por cederle la iniciativa.