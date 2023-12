Los mejores libros de música de 2023

De B. B. King a Britney Spears, de Frank Sinatra a los Cramps y de la revolución riot grrrl a los macrofestivales. La cosecha anual de libros sobre música popular sigue creciendo en cantidad y en diversidad, una progresión que sitúa al sector editorial español, tradicionalmente deficitario en este ámbito, un poco más cerca de lo que es habitual en otros países de nuestro entorno.

El trabajo de sellos más o menos especializados como Contra, Libros del Kultrum, Liburuak, NeoSounds, Turner y Sílex juega ahí un papel fundamental, junto al interés creciente de los grandes grupos como Planeta, que, a través de Libros Cúpula, acaba de publicar el monumental Bob Dylan. Mixing up the medicine, de Mark Davidson y Parker Fishel, un volumen de más de 600 páginas que reúne cientos de fotografías y documentos inéditos procedentes de los archivos personales que el cantautor depositó en el Bob Dylan Center de Tulsa, Oklahoma. Un suculento festín navideño para fans del autor de Like a rolling stone.

A continuación, algunos otros títulos seleccionados de una oferta felizmente cada vez más inabarcable.

1, 2, 3, 4. Los Beatles marcando el tiempo

Craig Brown. Contra. 27,90 €

La epopeya más fantástica (e influyente) que ha dado la música rock en sus casi siete décadas de existencia duró apenas ocho años. Es una historia que ha sido contada miles de veces, pero Brown la aborda con métodos poco convencionales (poniendo el foco en una galería fascinante de personajes secundarios) e ingenio arrebatador.

Johnny Cash. La vida en letras

Johnny Cash y Mark Stielper. Libros del Kultrum. 44 €

Las letras de 125 canciones y las historias que las inspiraron sirven para trazar una lujosa panorámica de la vida y la obra del hombre de negro, un titán de la música popular estadounidense convertido en referente cultural, estético y moral de varias generaciones. Incluye abundantes fotografías inéditas del archivo familiar.

Buen pop, mal pop. Un inventario

Jarvis Cocker. Blackie Books. 29,90 €

El líder de Pulp se decide a poner orden en el heteróclito desván de su casa de Londres y, a partir de los objetos, valiosos o absurdos, que allí va encontrado, despliega un divertidísimo relato de cómo hizo realidad su fantasía adolescente de montar un grupo de pop y cambiar desde dentro la industria de la música.

Una furiosa devoción

Richard Balls. Liburuak. 25 €

La reciente muerte de Shane MacGowan proporciona un triste bonus de actualidad a esta biografía del líder de The Pogues que, pese a lucir la siempre sospechosa etiqueta de "autorizada", resulta de una honestidad casi dolorosa, recuento de una vida trepidante y tormentosa apurada entre cimas poéticas y abismos alcohólicos.