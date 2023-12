Los mejores libros de 2023 para Juan Cruz

Le pedí al director de ABRIL, Álex Sàlmon, que me pasara los nombres propios de los autores que he entrevistado en este último tiempo en el más joven de los suplementos literarios españoles. Me pasó la lista, y añadió al fin, con generosidad y entre interjecciones: “Buen listado!!!”. Me sentí, pues, inclinado a recuperar nombres, títulos, referencias de cada uno de ellos, que aquí van, subrayados con las negritas a que obliga esta ocasión conmemorativa.

Sergio Ramírez se incorporaba a la incertidumbre del exilio, y ABRIL me mandó a entrevistarlo. Uno de sus grandes cuentos se titula No me vayan a haber dejado solo. La ocasión obligaba a la glosa de ese verso de César Vallejo que es ahora un nudo en la garganta de quien lo lea. Luego ABRIL me envió a la casa abigarrada de Álvaro Pombo en Madrid. El santanderino que vivió en Londres, al principio de su viaje por la poesía a la que siguió la narrativa, había publicado Santander (Anagrama), como si resumiera con melancolía, y dolor, la guerra en su patria, y me dijo: “En lugar de un padrenuestro he escrito una novela”.

Manuel Longares me atendió en el viejo Café Gijón cuando había publicado su libro más extraño, y más corrosivo, Escala social(Galaxia Gutenberg), que hierve en las manos de leer. El autor de Romanticismo me dijo: “Mi silencio es un descanso”. A Barcelona fui en busca del sosiego de Valentí Puig, que nos había obsequiado con Casa dividida (Destino), un dietario que junta melancolía y rabia porque su país da esos frutos oscuros. Me dijo: “Los fantasmas de los años treinta regresaron a Cataluña”. Por zoom viajé a Bruselas y desde allí me dijo Ángel Viñas, el historiador del dolor de España, que acababa de publicar Oro, guerraydiplomacia (Crítica): “Los partidos de derechas son herederos del franquismo”.

Soledad Puértolas me recibió en su casa de bellos relojes de pared, y de innumerables libros, para hablar de Cuarteto (Anagrama), su libro de cuentos, una delicadeza que le hizo decir: “En la vida percibo un vacío inmenso”. Antonio Soler había publicado El sueño del caimán(Galaxia Gutenberg) y me dio un titular que luego sería algo que dicen muchos que saben de la historia presente de la política: “Es un lastre enorme no dar por buena la Transición”.

Darío Villanueva, académico, colaborador de este suplemento, publicó en la misma editorial Poderes de la palabra, uno de los grandes libros de la época, y me dio este titular: “Como el franquismo tenía una policía represora, ahora tenemos la cancelación”. Julio Llamazares publicó Vagalume (Alfaguara), en la que el sentimiento y el periodismo van de la mano. Su modo de ver la literatura (ahora) tiene este reproche: “La literatura se ha trivializado: parece que el éxito comercial determina la calidad literaria”.

ABRIL no tenía por qué saber que a Cristina Fernández Cubas, que nos dio su entrevista en el Majestic de Barcelona, le iban a otorgar el premio Nacional de las Letras. Enorme alegría. Me dijo, cuando aun no era premiada: “Cuando escribo estoy como en un estado de introspección, de pausa en la vida”. Marcos Giralt Torrente me habló, sobre todo, de su hijo y del libro que lo atrae a este mundo, Algún día seré recuerdo (Anagrama), y me dejó esta inscripción: “La literatura nace del conflicto”.

Juan Gabriel Vásquez publicó el último verano La traducción del mundo (Alfaguara). Será Nobel, quizá, un fuera de serie. Me dijo con respecto a esa excursión por la mejor literatura ajena: “Es un grito de júbilo retrospectivo”. Salmon me ofreció el privilegio de entrevistar a Idoia Moll, por los treinta años de su editorial Alba. Ella me dijo: “Son treinta años de felicidad… Es importante buscar el equilibro [editorial] entre lo comercial y lo literario”.

Sergio del Molino (La hora violeta, Alfaguara, sobre el dolor por la muerte de su hijo y los diez años que han pasado) y Pilar Quintana (por La perra, una obra maestra, me parece, como el de Sergio, que además salió en su misma editorial) fueron los últimos encargos que me hizo, este último año, el director de ABRIL. Estoy muy feliz de haber cumplido.