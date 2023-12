He venido a hablar de mi libro: Regina Rodríguez Sirvent

Era viernes. En el escenario, Jowa nos invitó a brindar con el vino de Les iaies, el salto al vacío de dos hermanas brillantísimas que homenajeaban a una abuela que no conocieron, trabajando su tierra para hacer aceite y vino. Entre el público había gente repartida por muchas etapas de mi vida. A una de ellas, Helena, no la había visto desde 2008, cuando nos encontramos en el The Art Institute of Chicago. Yo no sabía quién era pero, como si me conociera de toda la vida, me preguntó cuándo enviaría el siguiente mail. "¿Perdona?". "Sí, los leemos en el aula de informática, todas las amigas. Nos han echado más de una vez, por reír".

Estábamos ante Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte de Seurat. Y acompañadas de aquel grupito de gente adinerada con trajes incomodísimos pasando el domingo bajo las sombras del verano, Helena se convirtió, sin saberlo ninguna, en el clímax de la novela que escribiría años después. El personaje también se llama Helena, pero, en vez de hablar ante el puntillismo de élite, habla con Rita en Atlanta, ante la casa de Martin Luther King. Que es otra clase de élite. Y no es literal, pero como todo en la novela es verdad.

Bajé del escenario del Vinseum todavía con la copa de Les iaies en la mano. Sin embargo, pensaba en el aceite. ¿Qué porcentaje de arbequina? Me obsesiona el aceite de oliva. Arbequina bitch, siempre. Para firmar los libros de la buena gente que había venido, me pusieron una mesa en una hermosa sala de piedra cálida. Y enseguida me di cuenta de que había una chica que, cada vez que le tocaba a ella, cedía su turno. Tenía el pelo rizado y llevaba Las bragas al sol envuelto con un papel verde menta manoseado. Cogía el libro con familiaridad, dominando su tamaño y peso y las posibilidades de movimiento según todos los ángulos. Lo había leído rápidamente. Y lloraba. La chica sonreía.

Los libros te eligen a ti

Tras más de una hora, cuando ya no pudo evitarlo más, le llegó el turno. Y cuando las lágrimas la dejaron, por fin, habló. "¿Sabes eso de que un libro te elige a ti? Pues me ha pasado". Las bragas al sol le llegaron de rebote. No sabía nada del libro, y una tarde cualquiera empezó a leerlo. "Cuando terminé –me dijo– supe que ya no podía volver atrás». "¿Y por qué lloras?". "Porque siempre quise marcharme a vivir fuera y no lo hice. Estudié Matemáticas". (¡Matemáticas! ¡Increíble!). "Y ahora trabajo en finanzas y tengo 25 años y soy demasiado mayor, demasiado mayor para irme".

Era viernes y Júlia lloraba porque tenía 25 años y llegaba tarde a la vida. Fuera, el sol iluminaba el llanto de los viñedos. El lunes, esta matemática brillantísima de 25 años dejó su trabajo financiero para ser au-pair en Irlanda.

Escribo estas palabras en una mesa redonda del Roseta, un bar-casa de la Barceloneta con un pastel de zanahoria que hace cantar a los ángeles. Le envío un wasap a Júlia. "Tía, ¿cómo estás? ¿Qué haces?". Tarda en contestar y, cuando lo hace, me envía un vídeo de esos que solo puedes ver una vez. Aparece Sally, una pequeña de 3 años que ríe y da saltitos como una niña de película. "Sally! Say hello te lo Regina!".

Sally me dice hello y me enseña un unicornio de peluche. Y a mí me entra una especie de vértigo universal, porque Júlia me dice que nunca habría conocido a Sally si no hubiera leído mi libro. Y yo pienso en el día en que me senté en ese bar y empecé a escribir. Así como quien no quiere la cosa. Nunca imaginé el año que he vivido. Ni que llegaría a existir una Júlia y una Sally y su unicornio irlandés. Y alucino. Y doy gracias. Gracias. Gracias. Zequiu.

PS: También hay un perro llamado Rita Racons, pero eso ya es otra historia.