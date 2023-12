Contra el lenguaje de la resistencia

No voy a dar rodeos. Esta columna empieza donde estamos: en medio de una avanzada de las ultraderechas por los votos, con consignas de borramiento de derechos o directamente llamadas al exterminio de parte de la población.

En vez del sol tenemos un amarillo monstruo que reina sobre un horizonte de fuegos de misil mientras aún pensamos que aquí no llegará, mientras aún sostenemos el espacio primoroso y bien aireado de nuestra decadente ilustración.

Pero ese mundo ya no existe, aquella vasija bien pulida del Estado de bienestar está quebrada, ahora contiene los fuegos infernales, exclusión, precariedad y violencia organizada, el animal que repta en forma de ultraderecha, restos de barro, fragmentos de muertos, populismo descarriado, la estela lívida y evanescente de los desaparecidos antiguos y los de cada día.

Tiempos violentos

Son tiempos violentos. En mi país, más del 55% de los ciudadanos ungió como presidente a un hombre que afirma que la justicia social es una aberración y que la venta de órganos o de niños puede ser “un mercado más”. A días de la elección, un grupo de sus partidarios amenazaron con quemar libros, diciendo que el feminismo debía morir, frente a un stand de temática LGBTIQ+.

En España, las manifestaciones de las últimas semanas incluyeron entonaciones del Cara al Sol, golpes y amenazas al periodismo y saludos fascistas. Durante una de estas protestas, la Librería Rafael Alberti sufrió un ataque. Un grupo de individuos dibujó una esvástica nazi en el escaparate del local.

Las librerías siempre han sido destinatarias de la violencia. Según Allí donde se queman libros. La violencia política contra las librerías (1962-2018), una investigación de Gaizka Fernández y Juan Francisco López Pérez, entre 1962 y 2018 se dieron en España hasta 225 ataques contra librerías.

La quema de libros, la amenaza o los atentados a las librerías, la persecución a escritores y escritoras, une las peores épocas del siglo XX, desde las quemas de libros considerados contrarios al espíritu alemán iniciadas en 1933 hasta la censura y desmantelamiento de las bibliotecas públicas y privadas en las dictaduras del Cono Sur, alineadas bajo los preceptos asesinos del Plan Cóndor.

Escribo hoy desde la Feria del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo hispanoamericano. Este año, la Unión Europea es el invitado de honor. "Cuantos más libros, más libres", afirmó Josep Borrell, el jefe de la diplomacia del bloque europeo, en un mensaje por videoconferencia.

Entonces, en este, nuestro tiempo común, ¿qué hacer? Rechazo y me indigna visceralmente el repliegue al lenguaje de la resistencia, que solo esconde el regodeo en la emocionalidad herida de quienes no perderán nada, mientras afuera los cuerpos machacados son siempre otros.

Compromiso

La época exige un compromiso mayor. No podemos satisfacernos con el repliegue individual, con los discursos afectados y el retorno a la administración burocrática de los privilegios que aún conservamos. Ciertamente las librerías no pueden cambiarlo todo, pero tampoco debemos minimizar nuestras posibilidades ni los ataques que sufrimos.

Porque los libros inquietan. Leer, inquieta. La lectura les resulta inquietante. La solidaridad expresada en redes sociales no alcanza. No es que seamos alarmistas. Es que miramos el estado del mundo, la violencia que nos cerca y es cada vez más cercana.

Las librerías son siempre espacio de encuentro y de polifonías, y esa certeza debemos entonar y ensanchar en este tiempo. No, señor. No, señores. No pasarán sobre nuestros cuerpos. No entregaremos a nuestros hijos. Construiremos murallas, quizás. Con libros. Luego pasaremos a la acción. Ahí los veremos. Y tendremos la imaginación despierta. Y el corazón ansioso. Les ganaremos. Con todo eso, les ganaremos.