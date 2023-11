Pilar Quintana, escritora: "La literatura es la máxima forma de comunicación posible"

La escritura de Pilar Quintana (Cali, Colombia, 1972) es potente, dulce y tremenda. A lo largo de todo este libro (La perra, Alfaguara, pronto será película) hay -como en Juan Rulfo- una escritura muy depurada, que le lleva a hallazgos como este: “La brisa con olor a hierro oxidado”.

El asunto y la escritura la acompañan en sus libros (Caperucita se come al lobo, Los abismos, premio Alfaguara 2021) de tal manera que leerla es aproximarse al miedo que convoca en sus personajes, en sus historias. No va por un lado el asunto y por otro la escritura. Sólo se puede contar esta historia con una escritura, en este caso la suya. “Burda, ¿vos crees que la losa se da en los árboles?”.

Todo este libro que ahora publica Alfaguara en España está lleno de hallazgos que apuntan directamente al lector: es imposible no compartir el miedo de las personas, del paraje en el que se desarrolla esta historia de odio y de abismo, como aquella novela, Los abismos, habita en sus propias obsesiones desde que la autora era niña obligada a viajar por encima de su pueblo, como volando sobre el aire seco y terrible.

La novela es también un retrato de la vida de los pobres, que son aquí protagonistas y símbolos del dolor, del miedo y de la muerte. Ella tiene 51 y es suave y fuerte en la escritura, igual que es fuerte y suave en lo que dice hablando con el periodista. Está llamada a ser una escritora inolvidable.

P. Cuando escribe, ¿tiene la sensación de que quien la lea tendrá las mismas sensaciones que usted al escribir?

R. Es lo que busco. La literatura es como la máxima forma de comunicación posible. Las palabras, cuando hablamos, ocultan o dejan cosas por decir. Con la escritura busco crear un mundo que comunique más allá, que las palabras desaparezcan y se conviertan en imágenes, que tienen más potencia narrativa que el lenguaje y la palabra sola. Sigo siendo una guionista y sigo entendiendo al lector como si fuera el director de la película. Mi reto es hacer que, con esas palabras, el director pueda recrear lo que yo tengo en la cabeza, que a veces no son solo imágenes, sino una sensación o un pensamiento, transmitirle un dolor o un miedo. La culpa de lo que es sentirse una mujer.

P. En este lector lo ha conseguido absolutamente, porque tuve miedo. Hasta el clima da miedo en este libro.

R. Hay esa lección de escritura creativa que es “no lo diga, muéstrelo”, y yo creo firmemente en eso. No es decirlo, es construirlo, como una escena. Soy de esa generación última que no estudiamos escritura creativa. Mi escuela, a diferencia de otros de mi generación, no era las salas de redacción del periódico. Yo aprendí a escribir escribiendo libretos para televisión. Ahí la estructura que aprendemos está en las obras de Shakespeare y también en las telenovelas del mediodía, es esa estructura dramática base que sirve para hacer una novela de Tolstói, pero también para hacer un producto comercial de televisión. Me conocí como alguien que trabaja sobre esa base y que no quiere llamar la atención sobre el lenguaje, sino hacer que desaparezca. Que el lector se olvide de que está leyendo y sienta que está en ese lugar, que tenga esa sensación que tenemos cuando vamos al cine o al teatro, cuando se acaba la película y decimos “oh, pero si estábamos en el mundo”.

P. Durante los peores momentos de su vida, como mujer que tuvo perra, Damaris [la protagonista femenina del libro] ve mucho la televisión y todo parece oscuro menos la televisión. ¿Proviene esto también de su pertenencia a ese mundo?

R. Puede ser, pero, además, en Latinoamérica y en España en cierta medida también, las telenovelas fueron una parte importante de nuestra educación sentimental. Fueron parte de integral de un momento en el que no había redes sociales. Aquí, en el universo narrativo de La perra, ya hay celulares pero, si le quitas ese elemento, podrías estar en los años cuarenta, o en los sesenta. Es como un lugar sintiente porque es un lugar alejado.

P. Y es un lugar triste.

R. Sí, es un lugar desolador, es una selva tremenda llena de riqueza biogeográfica pero también es una selva amenazante y oscura. Es un lugar oscuro. Entonces, creo que ahí, esa televisión funciona como funcionaria para un habitante de la ciudad de los años cuarenta un libro, que es lugar por el que puedes escapar de tu realidad.

P. Damaris está rodeada de personas malas. En algún momento ella es la buena, pero en otros es la mala también. ¿Qué naturaleza ha querido presentar?

R. Cuando yo viví nueve años en un caserío del Pacífico Colombiano conocí a un hombre que había matado a su hermano con un machete. Cuando llegué él estaba encerrado en la cárcel y su hijo era alumno mío. Esta historia me asombraba mucho. Cuando el asesino salió de la cárcel vino a agradecerme que fuera la profesora de su hijo. Me hice cercana a él y descubrí que fue un buen padre de familia, un buen esposo, un buen trabajador y un hombre responsable. Yo me decía: “Pero mató a su hermano con el machete”. Cuando nos encontrábamos dando unos tragos por el pueblo, a veces, yo creía advertir, con esos tragos encima, esa chispa del asesino en sus ojos. A mí me daba mucho miedo esa chispa y me despedía y me iba. Me daba miedo que sacara un machete y me matara, probablemente, pero sobre todo me daba miedo que esa chispa del asesino yo la tuviera también yo. En ese momento quería crear una historia sobre una mujer que vivía en un lugar apartado con un marido, y ahí estaba pensando en hacer una novela negra que después se convirtió en La perra, pero en esta primera novela era una mujer que iba a matar al marido. Yo tengo ese impulso de asesina dentro de mí, cuando peleo con mi marido, o cuando un ciclista pasa un semáforo sin mirar. Entonces esa era una pregunta recurrente: ¿Por qué él sí sacó el machete y picó a su hermano y yo no lo he hecho? Yo siento que La perra es mi respuesta a esa pregunta. ¿Por qué me sale esa naturaleza de asesina, pero la convierto en un libro y no mato a nadie? ¿Qué tendría que pasar para que mi naturaleza asesinara a alguien en la vida real? Creo que ahí está la respuesta.

P. Ese miedo que usted transmite, ¿lo siente usted misma?

R. Claro. Me hice la misma pregunta tanto en Los abismos como acá, en La perra. Yo tengo miedo al abismo, pero no por miedo a caerme, sino por miedo a saltar. Es un miedo profundo porque el miedo que tengo es si soy dueña verdaderamente de mi propia vida. Entendemos la muerte como algo que nos pasa, pero yo tengo miedo a hacer pasar la muerte, porque tengo ese poder. A veces sentimos que nuestra vida es ajena y que nos vamos a morir por casualidades, pero a lo mejor decides tú que caes. Es como mirar al fondo de mí misma, y descubrir ahí esas oscuridades. Para mí la literatura, porque me da la libertad absoluta, me permite salir de este mundo que habitamos para mirar mi propia oscuridad, convertirme en asesina.

P. Así que su ficción da miedo.

R. Así es, eso pasa. ¿Y para qué está la ficción si no para que ocurra eso? En la vida real tengo la obligación de portarme bien, de ser buena madre, de ser buena esposa, de hacer ejercicio para cuidar mi cuerpo, para tratar bien a las personas… En la ficción puedo explorar y vivir esa oscuridad que me habita y que es mi lugar de sombra.

P. Pero eso no es sólo ficción, también está narrando la realidad. Lo que está pasando ahora en Israel y Palestina, lo que ha pasado en su Colombia natal, lo que ha pasado en España. Todo eso es cierto y da miedo.

R. Claro, pero entonces tendemos a pensar que los malos son los otros y que los malos son los israelís, los malos son los terroristas, los guerrilleros. Pero esos guerrilleros son seres humanos. ¿Qué les pasó en la vida? Ese asesino y ese monstruo están dentro de nosotros y a mí me parece saludable mirar a mi monstruo, reconocer mi lugar de sombra y sacarlo de una manera más o menos saludable.

P. ¿Le da miedo su monstruo?

R. Me da pavor mi monstruo. En Los abismos, digamos, yo quería conjurar esos miedos infantiles de la orfandad. Aquí quería conjurar otros miedos terribles. Empecé a trabajar la historia de La perra cuando yo misma estaba embarazada y la escribí cuando mi bebé estaba pequeño y amamantando. Tenía unos miedos profundos. El primero era que mi niño se muriera, por lo que puse un niño muerto en el libro.

P. ¿Le pasó algo parecido a lo que cuenta en este libro?

R. Sí, pero en cosas muy insospechadas. Si fuera un libro de autoficción yo sería la perra. ¿Entendés? Tratando de encontrar mi lugar en el mundo y tratando de buscarlo con una mamá que no puede con el hecho de que su hija sea la persona que es. Ahí está esa lucha que es muy legítima cuando un adolescente dice que odia a sus padres, todo el mundo lo entiende, pero pienso que ese rompimiento de esa relación, que era maravillosa, es mutuo. Los papás tampoco reconocen ya a ese hijo y lo odian. ¿Es incondicional el amor de las madres? La respuesta parece ser que no.

P. ¿Cómo es la vida de los pobres, tal y cómo la cuenta usted aquí?

R. Yo viví la vida de los pobres, viví nueves años en el Pacífico colombiano ganando, al principio, la mitad de un salario mínimo en Colombia, que era muy poquito dinero. Viví en una comunidad muy pobre. Cuando vos pensás en el racismo sistémico y querés poner un ejemplo, ese es el Pacífico colombiano. Es una de las zonas con mayor diversidad del planeta, con mayor pluviosidad del mundo y donde no hay agua corriente en las casas. Las personas allá tienen un tanque en el que recogen el agua de la lluvia y así tienen agua.

P. Así pasaba en mi casa.

R. Si no llovió se te acabó el agua. Dependes del mar para comer, de la selva para tener carne. Recuerdo que, en Colombia, existe esta idea de que el hombre negro costeño es perezoso porque llegan los turistas y a las cuatro de la tarde los ven acostados. Lo que no ven es que salieron a las cuatro de la mañana, con un aguacero terrible, a un mar furioso. Salen a pescar y agarran un mero, que es un pez que pesa mil libras, por lo que a las cuatro de la tarde acabaron su jornada y están descansando. Digamos que no son personas que ahorren y construyan para el futuro, porque tenemos buen tiempo todo el año, no hay invierno, los árboles dan frutos todo el año y no existe esa necesidad de guardar si no que, si hoy tengo, hoy gasto y me la paso bien. Si mañana tengo que pasar necesidades, las paso. Pero sí hay una preocupación por la comida. Hubo momento allá que sólo había arroz y lentejas para comer. Cuando mi vecina sabía que yo estaba así y ellos estaban bien, si su marido salía a pescar, me traía pescado. Y lo mismo, cuando yo estaba bien y ella estaba así, me mandaba a sus hijos y comían en mi casa. Había etapas en las que no había para tres comidas al día. Era algo que narrar.

P. ¿Esta vida que hay en La perra la ha inventado o existe?

R. Creo que un poco las dos cosas. La gente me dice que creen que estoy describiendo mi casa y mis vecinos. Pero claro, yo tenía una vecina con cuatro hijos y era una mamá perfectamente satisfecha e insatisfecha. Los amaba, pero también le provocaba matarlos de vez en cuando. Es una historia inventada, eso no pasó, pero creo que yo no invento tanto, sino que tergiverso. Sí vi una perra muerta allá en la selva. También conocí a una mujer que no había podido tener hijos y que me parecía que estaba triste por esa circunstancia. Tuve una perra que se escapó a la selva y que volvió muchos días después flaca y llena de garrapatas. Tuve una perra que me tocó sacrificar porque estaba enferma. Pero todo está unido de una manera en que no pasó.

P. ¿Siente que esta es una historia de la tristeza?

R. Yo creo que sí, creo que es una historia de una mujer sola. De una mujer que su padre la engendró y la abandonó. De una mujer que su madre se tuvo que ir y la abandonó. Sus tíos, que también la criaron, también se fueron. Tiene un marido que se va muchos días y la deja sola. Es una historia sobre la soledad y sobre la tristeza que genera. Sobre esa necesidad que tenemos de amar y que nos amen. En este caso, ella está muy insatisfecha por no haber encontrado a nadie a quien querer. Tampoco a nadie que la quiera como ella quiere ser querida y como ella quiere querer.

P. Como que ella en cierto modo era la perra.

R. Era la perra, y no. Ni quisiera una perra, que se supone que los perros son el animal más fiel. Ni siquiera era la perra.