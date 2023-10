Pep Burgoa, cantautor: "Leo siempre en papel porque cada libro debe tener su olor y su textura"

El cantautor Pep Burgoa / EPE

P. ¿Novela, ensayo, poesía, teatro?

R. No discrimino. Incluso añadiría algunos más a esos cuatro, como el género epistolar, el aforístico o el biográfico. Los Ensayos de Montaigne o El Cuaderno gris de Josep Pla no encajan en ningún género concreto y son obras maestras.

P. ¿Lo último que ha leído?

R. Dos novelas. Una, de Benjamin Black, seudónimo del escritor irlandés John Banville cuando escribe novela negra, La rubia de los ojos negros, y Años de hotel: postales de la Europa de entreguerras, de Philip Roth, un excelente complemento a El mundo de ayer, de Stefan Zweig, escrito desde otro prisma y con otro estilo, pero igualmente fascinante.

P. ¿Qué le fascina de la novela de Roth?

R. Recrea el universo, la temática y el estilo de Raymond Chandler, uno de los mayores exponentes del género. Y lo hace de forma prodigiosa. Suplantar a un genio sin ocultarlo y con el beneplácito de sus herederos tiene mucho mérito, y Banville supera la prueba con creces.

P. ¿Un poeta?

R. No me gustan los poetas pretenciosos, así que me quedaré con la polaca W. Szymborska, por la melancólica ironía y el sentido del humor (un tanto peculiar, como el de su paisano Gombrowicz) que desprenden muchos de sus poemas.

P. ¿De dónde proviene su hábito por la lectura?

R. En mi casa siempre hubo libros, pero soy un lector tardío, ya que hasta los quince años hojeaba más que leía. Siempre comento que pasé de Tintín a Kafka sin solución de continuidad.

P. ¿En qué formato lee?

R. Siempre papel. Para mí, cada libro debe tener su aspecto concreto, su olor y su textura. En la pantalla todos los libros parecen iguales. Eso sí, admito que, con la edad, algunos tamaños de letra se me hacen complicados y ese problema el libro electrónico lo solventa de manera eficiente.

P. La lectura, ¿qué le da?

R. Instrumentos para ese tránsito incierto que es la vida. Leyendo a las mentes más preclaras en los distintos ámbitos del saber y del vivir, uno no puede por menos que aprender algo. De sí mismo y de los demás. Y del mundo que nos rodea, claro está.

P. ¿Cree que es posible crear el hábito de la lectura? ¿O es parte de la personalidad?

R. Ignoro si primero fue el carácter o la costumbre. En el fondo, ¿qué más da? Cuando se disfruta de algo, sobran las preguntas, ¿no cree?