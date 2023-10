La escritora Teresa Cardona / EPE

Teresa Cardona (Madrid, 1973) es una de esas escritoras que ha recorrido un camino poco habitual en nuestras letras. Nacida en Madrid, en la adolescencia se fue a vivir a Alemania con su familia. Allí comenzó su andadura como novelista años después. Lo hizo a cuatro manos junto con Éric Damien, uno de los profesores del colegio de sus hijos. Tras una colaboración casual corrigiendo uno de los textos de Éric, publicaron algunos libros juveniles y dos novelas en francés bajo el nombre de Eric Todenne (nombre de él y parte del apellido de ella, Todenhoefer).

Cuando se decidió a escribir en solitario y en castellano, escogió el apellido de su madre, Cardona. Como ella misma ha afirmado varias veces, la influencia de Ferdinand von Schirach es evidente en sus obras. Y, al igual que él, interpela al lector con temas controvertidos para que se cuestione todos los puntos de vista.

En La carne del cisne, Cardona nos expone un caso de asesinato. Patricia aparece asesinada en su casa de San Lorenzo, con signos de haber sido violada. La teniente Blecker y el brigada Cano no tardan en descubrir que en el pasado la joven había denunciado otra violación.

En el juicio contra el acusado y antiguo amante de Patricia, César, se determinó que no había pruebas concluyentes ni en un sentido ni en el otro. Y se dictaminó la no culpabilidad de César. Cano opina que el responsable debe ser César sin lugar a dudas. Por venganza, por rencor. Blecker considera que, si fue declarado no culpable, deben ser precavidos y no precipitarse.

Las de Cardona son obras incómodas que te obligan a cuestionar verdades absolutas

La investigación se convierte en un segundo juicio tratando de averiguar la verdad para saber de este modo si César es el autor del asesinato de Patricia. A lo largo de los interrogatorios a familiares y amigos, conoceremos su historia más a fondo: qué tipo de relación tenían, cómo fue el proceso judicial, cómo trastocó sus vidas. Y podemos comprobar que no todo es blanco o negro y que es importante conocer todas las versiones para, tal vez así, acercarse a la realidad.

Sin respuestas

Las novelas de Teresa Cardona parten de la premisa de que no hay respuestas acertadas. Son obras incómodas que te obligan a cuestionar verdades absolutas; creencias con las que cargamos a cuestas durante toda la vida, y que no por ello tienen que ser correctas. Si alguien se muestra vehemente en una situación extrema, su carácter será violento. Si una persona mantiene relaciones con personas casadas, siempre tomará malas decisiones.

Si en ocasiones anteriores sus libros rezumaban olores, texturas y sabores, aquí aparca esos aspectos para convertir la trama en el eje de la novela. Seguiremos yendo a desayunar con sus protagonistas, a tomar un vino o a comer tortilla, pero como parte del día a día de sus personajes. El eje central de La carne del cisne tal vez no invita tanto a que las sensaciones nos invadan, porque en muchas situaciones no serían placenteras.

El binomio de Blecker y Cano se consolida con esta tercera entrega como una de las grandes series de nuestro país, a la altura de las historias de Leo Caldas y Rafael Estévez, o de Petra Delicado y Fermín Garzón. Novelas sencillas, que no simples, al alcance del gran público y de los paladares más selectos del género policial.