"El atardecer llega frío, naranja y otra vez sin Papá", porque Papá nunca está e Isa, su hija, todavía pequeña, lo busca. Así podría resumirse la trama de Maldeniña, de Lorena Salazar Masso (Medellín, 1991). Pero Maldeniña no es una novela que se sustente sobre la trama, porque aquí lo relevante no tiene que ver con los hechos (pocos) que acontecen, sino con la experiencia, en concreto con la experiencia del abandono, pero también con la experiencia de la búsqueda de afecto, de atención.

En el centro está Isa, una niña a la que "le duele la barriga", a la que "le cuesta cargar con su cuerpo, tener que llevarlo de un lado a otro, darle de comer, soportar los dolores, y al duende y a sus manías"; una niña que vive en el hotel de carretera del que se hizo cargo su padre. Él vive con ella, pero nunca está. "Papá no llegó, anoche no llegó. Antes no hablaba, pero siempre estaba en el hotel arreglando una puerta, una tubería o haciendo cuentas en la recepción. Ahora pasa por fuera uno, dos, tres días y no dice dónde va, no la lleva ni le explica", barrunta Isa, que a lo largo de la narración se piensa a sí misma en tercera persona: "¿Acaso Isa es uno de los tantos objetos olvidados en las habitaciones del Hotel?".

Es su voz la que marca la narración, una voz que va cambiando su lugar en la elocución: la autora se acerca y se aleja de Isa, en un movimiento constante de interiorización y exteriorización, en un zum que permite así a Salazar Masso ampliar el campo de visión y ahondar en la experiencia de abandono que trasciende a la niña y que lo envuelve todo.

El hotel cada vez está más vacío, como también las mesas del bar, al que apenas entran viajeros, solo algunos solitarios vecinos de un pueblo, en el que también parece dominar la soledad. Ahí está, por ejemplo, Caracortada, viuda sin hijos que vive con la sola compañía de sus gallinas. A Salazar Masso no le interesa situar geográficamente el pueblo: sin nombre, solo sabemos que está atravesado por una carretera, que no sabemos dónde llega.

El espacio funciona como correlato de los personajes y, en concreto, de Isa, que, a su vez, nos remite a la joven de Esta herida llena de peces, la primera novela de la escritora: mientras aquella joven viaja junto a un niño en busca de la madre biológica del pequeño, aquí Isa viaja alrededor de ese espacio circunscrito en busca de su padre. Si aquella joven, entre contradicciones, intenta ejercer de madre de ese niño que -se repite- no le pertenece, que quiere ser aceptada como madre pero teme las consecuencias de lo que puede llegar a implicar la maternidad, Isa busca afirmarse como hija, busca esa atención por parte de su padre que toda hija requiere, aunque no sea de forma espontánea.

El espacio y el tiempo quedan suspendidos en un ambiente que evoca a McCullers, Faulkner, Rulfo e incluso a McCarthy

Las dos protagonistas están en una búsqueda, solo que en el caso de Maldeniña ya no hay un viaje geográfico de por medio y tampoco un lugar de llegada. El espacio y el tiempo quedan suspendidos en un ambiente que nos evoca a Carson McCullers, en concreto a La balada del café triste, pero también a William Faulkner y sus escenarios de casas medio abandonadas, polvo y soledad, a Juan Rulfo y su Comala e, incluso, a Cormac McCarthy.

Maldeniña es una novela de extraordinaria belleza que, en su sencillez, ahonda en la experiencia del abandono y la soledad, en la relevancia de la figura paterna y, sobre todo, en la necesidad del hijo de ser considerado hijo. Maldeniña construye, junto con Esta herida llena de peces, una especie de díptico y, sobre todo, nos recuerda la gran escritora que es Salazar Masso.