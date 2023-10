Judit Mascó: "Me gusta Mankel porque en sus novelas hay crítica social"

La modelo y presentadora Judit Mascó / EPE

P. ¿Qué géneros literarios le interesan más?

R. La novela principalmente. Mi pareja es un gran lector y me recomienda siempre nuevos autores.

P. ¿Algunos de ellos?

R. En novela negra, un clásico: Mankel con su inspector Wallander. Delphine de Vigan, recientemente descubierta. ¡Maravillosa! Y Maggie O'Farrell.

P. Henning Mankel, ¿qué le provoca?

R. Fue activista político y social, y en todas sus novelas hay crítica de la sociedad de su país y del mundo, como una voz de la conciencia, como defensor de los derechos humanos. Pero lo que realmente engancha de este autor es el personaje protagonista de la saga de novelas, el inspector Wallander.

P. Un artista del asesinato.

R. Es mucho más que novela negra, ya que es un gran conocedor de la compleja naturaleza humana. Y no sólo nos da a conocer personajes asesinos malvados y enfermos, también sabe mostrar cómo nuestra sociedad, en general aparentemente perfecta y segura, puede ser decadente y malvada.

P. Una visión diferente de la novela negra.

R. Su denuncia es a través de un personaje maltrecho y perdedor como el inspector Kurt Wallander.

P. Delphine de Vigan, una mujer que ha logrado escribir dedicándole dos horas al día. ¿Es importante para alcanzar los objetivos?

R. La constancia y el rigor a mí me funcionan. Aunque hay gente cuyos mayores logros son fruto de momentos impulsivos y creativos.

P. ¿Los mejores títulos de la autora?

R. He leído Las gratitudes, Nada se opone a la noche, Basada en hechos reales y Los reyes de la casa. Me entusiasma su estilo, cómo estructura sus novelas. En las temáticas me siento afín y me interesan, conecta por su autenticidad.

P. Maggie OFarrell, irlandesa, periodista en Hong Kong y escritora de renombre.

R. Me fascina, es sincera. He leído Hamnet, El retrato de casada y Tiene que ser aquí. Tres novelas espectaculares. Tiene un estilo único, puede empezar la novela diciéndote lo que va a pasar, y ya te engancha sin quitarle el mínimo interés a lo que vas a leer. Todo lo contrario, te incita a saber más.

P. Sus personajes son sensibles pero no sensibleros.

R. Huyen del sentimentalismo y quieres conocerlos de cerca, pues su humanidad hace que sientas empatía. Buscan su lugar en el mundo, como creo que hacemos todos.