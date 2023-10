Quico Santana, ganadero: "Hay muchas ideas preconcebidas en personas ilustradas poco dispuestas a reflexionar"

El ganadero Quico Santana / EPE

P. Leyendo se consigue…

R. Despertar la curiosidad. De estudiante, cuando no me interesaba una materia, leía y un libro me llevaba a otro.

P. ¿Lee ficción?

R. Poca. Leo mucho sobre economía. Aunque si en algún momento disminuyo en el hábito de leer, voy directo a la novela histórica o a una biografía.

P. ¿Un autor en economía?

R. Adam Smith, el maestro. Cada página me da para un día de reflexión.

P. Su teoría es la opuesta a la de Karl Marx.

R. Marx me aburre mucho. Describe un mundo que él inventa para organizar la sociedad a medida. Smith analiza las causas y los porqués. Creo en la evolución, no en la imposición.

P. La iniciativa cuenta.

R. Si cortamos la iniciativa nos convertimos en esclavos. Y cuando los poderes públicos intervienen en la economía, mal asunto.

P. Para avanzar, ¿prudencia o tirarse a la piscina?

R. De todo, y eso lo cuenta muy bien Baltasar Gracián en El arte de la prudencia.

P. ¿El fin justifica los medios?

R. Esa idea es la de El príncipe de Maquiavelo, pero describe que uno logra lo que desea en base a los conocimientos. Ortega y Gasset decía que Maquiavelo era la cabeza más preclara de su tiempo.

P. ¿Título para principiantes?

R. La España invertebrada, de Ortega y Gasset, recopilación de artículos de un momento de España.

P. ¿Anota en los márgenes?

R. Claro, hay tanto por leer que a veces no sé si lo leí hace 20 años, por eso anoto.

P. Esos libros ¿le dan ideas para su trabajo?

R. Para la vida, y las aplico. Observo la realidad, asimilo y descubro pensamientos que desconocía que sabía. Como la canción de Sabina: "Si sabe de una cosa que ni una sabe que sabía".

P. ¿En su familia se leía?

R. Mi abuelo era agricultor. Mi padre también lo era, y leía las primeras letras del periódico y lo dejaba. Tenían unos zapatos para todos los hermanos y el que se los calzaba podía ir al pueblo. El esfuerzo.

P. Se puede aprender sin leer.

R. Hablo con pastores que no han leído en su vida pero han observado, tienen ideas propias sacadas de la observación del entorno. Hay muchas ideas preconcebidas en personas ilustradas y poco dispuestas a reflexionar, a comparar.

P. ¿El exceso de información nos manipula?

R. Sí, pero solo es malo si no se sabe procesar. Hay que saber desechar ideas.