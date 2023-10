La escritora mexicana Guadalupe Nettel, autor de Los divagantes, en su última visita a Barcelona / Jordi Otix

Ricardo Baixeras



Con cada libro de Guadalupe Nettel (México, 1973) percibimos el andamiaje de una escritora que ha forjado una obra en la que la extrañeza habita en los gestos cotidianos y donde el miedo no siempre es compartido pese a que, a menudo, se instala en el centro de una casa o una familia.

Los ocho relatos de Los divagantes ahondan en un terreno que ha sabido delimitar con perspicacia e inteligencia: lo inesperado y vertiginoso de la realidad asomándose en las puertas selladas de una fantasía desbordante, el miedo a traspasar el otro lado del espejo y los cuestionamientos de la maternidad como emblema no tanto del gesto creativo por excelencia, sino como la figura sempiterna de una muerte más, quizá como metáfora primera y última de lo descompuesto.

Si en La impronta, que abre el libro, por "azar objetivo" Antonia descubre la historia secreta y enigmática de su familia en la figura de su tío Frank postrado en una cama de hospital y ya cerca de la muerte porque percibe "la extraña familiaridad que establecemos con alguien desconocido en cuanto nos enteremos de que es nuestro pariente", en La cofradía de los huérfanos, cuento cuya última frase impone una relectura heladora, la comunidad de los sin padres parece no tener fin incluso en quienes no son huérfanos, como si Nettel indicara que siempre estamos solos, quizá más que nunca al lado de nuestras madres.

La vida, en otra parte

En todos los relatos la vida está en otra parte, agazapada en las posibilidades inciertas de un futuro que no llegará y que se quisiera alcanzable pero que es siempre el refugio de un dolor antiguo. En Jugar con fuego muestra hasta qué punto la familia puede ser el epicentro de la rabia y la indignación; en La puerta rosada, cómo no siempre la verdadera vida está al otro lado del espejo; en Un bosque bajo la tierra, la protagonista no puede zafarse de la araucaria -un árbol "descomunal", "monstruoso" y "sobrenatural" que hay en el jardín de la casa familiar-, porque sabe que las "raíces que [le] atan a esta casa son cada vez más fuertes y expansivas", y en La vida en otro lugar, un actor de teatro sin demasiado éxito deja de ocupar la posición del testigo para dar el paso a una vida secreta en paralelo a la suya.

La metáfora que aúna a todos los personajes es que son unos divagantes que no saben si podrán regresar

En el que da título al libro, el núcleo es un albatros "alejado de su hábitat natural", como la metáfora que aúna a todos los personajes: unos divagantes que no saben si podrán regresar y que, extraviados, tendrán que "establecerse en lugares totalmente distintos" y "aparearse, sin ningún protocolo, con hembras de especies muy diversas que como ellos se han vuelto divagantes".

Cierra El sopor del sueño nocturno, que se asemeja a un sombrío confinamiento instalado en los que sueñan y que les permite tener vidas distintas: nadar en el mar, escalar montañas y volver a ver a los amigos del pasado. Un final como el broche de oro con el que Nettel acaba un libro instalado en el embrujo de la locura de lo que perdimos y en la imposibilidad de regresar.