He venido a hablar de mi libro: Iolanda Batallé

Leemos para entendernos. Leemos, entre otras cosas, para intentar comprendernos, y también pasa eso cuando, en lugar de leer, escuchamos. Cuando escuchas te das cuenta de que escuchar a los demás es, también, una manera de escucharte a ti mismo. Esa paradoja es la esencia de mi novela Demasiadas deudas con las flores, construida en forma de concatenación de confesiones sobre una tragedia familiar.

Uno abre un libro o bien para que le cuenten una historia o bien para conocer a alguien. Ambas opciones no son excluyentes. Toda historia está explicada por una voz, y toda voz acaba por explicar su historia. Pero, ciertamente, hay lectores que buscan preferentemente el placer de dejarse arrastrar por una trama y otros que deseamos sentirnos unidos a una voz, a la sensibilidad y las emociones de quien nos narra.

Mi novela es una historia explicada por seis voces, y considero que las historias que merece la pena leer y escuchar son aquellas que no son fáciles de explicar. En ellas, el lector acompaña al narrador en su esfuerzo por concretar en palabras algo doloroso. Su dificultad delata sus heridas y también las nuestras, las de quienes leemos, desvela nuestro dolor y miedo.

Por todo ello quise escribir Demasiadas deudas con las flores escuchando. He escuchado las historias de una familia que hunde sus raíces en los valles altos del Pirineo, y he pretendido que lectoras y lectores sientan la inmediatez que yo sentí. He escrito un libro de textura oral, tal y como me han hablado, con rodeos y meandros, con esa acumulación de recuerdos y emociones que asalta a quien se sienta a explicarnos su vida.

Nuestra vida es la mera estratificación de momentos felices y dolorosos, una dispersa colección de historias vividas que quedan a medio narrar. Nuestra vida son historias que querríamos olvidar y con las que, no sabemos muy bien por qué, contraemos el deber de contarlas. Debemos contar nuestras historias y así, también, debemos escuchar las historias de los demás, ayudarles con nuestra atención a que encaren el deber de explicarlas, de explicarse, de curarse, de narrarse, de dejar definitivamente dichas las palabras que necesitaban ser dichas.

Literatura del Tú

Si existe una literatura basada en la autoficción, una llamada Literatura del Yo, mi texto consiste en una Literatura del Tú. Más concretamente, la novela se estructura a partir de la confesión de seis personajes, la mayoría de una misma familia, cuyas historias son escuchadas por una escritora que llega a las montañas buscando refugio.

El padre y patriarca de la familia es un hombre terco y duro, ya en sus ochenta, que se ha negado a abandonar los valles altos y que intenta resucitar un pueblo abandonado. Rita, su hija primogénita, logró huir de la montaña para regresar casada con un extranjero totalmente ajeno a la cultura de vida de la montaña y que colisiona con el padre. El hermano pequeño de Rita, muy unido a su madre. La propia madre, víctima de una situación familiar extrema. Y un peculiar anacoreta, loco y sabio, que vive en una cabaña remota.

Las seis voces se encadenan en la narración de una tragedia familiar que muestra el precio que pagaron tantas personas para seguir viviendo en el lugar donde nacieron. Termino. He escrito mi libro después de escuchar, y he pretendido que quien lo lea sienta a la vez la emoción de quien intenta convertir las heridas en palabras. A ti corresponde ahora, si lo deseas, leer y escuchar. Es decir, escucharte.