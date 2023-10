He venido a hablar de mi libro: Xurxo Torres

El periodista y escritor Xurxo Torres / EPE

La sociedad del conocimiento debía haber sucedido a la sociedad de consumo. Estaba implícito en la revolución tecnológica. La eclosión de las redes aportaba la base de la democracia 2.0 y todo se movía hacia una transparencia global en tiempo real. Apenas una década después comprobamos que formamos parte de una sociedad tonta, que la revolución tecnológica tiene más de artificio que de mejora sustantiva y que el beneficio económico ha roto la ensoñación de una república digital y global.

Un adelanto sobre el libro: no es fácil de leer. Es una seña de identidad propia. Pienso complejo y, aunque lo intento, me cuesta escribir sencillo. Si, además, el tema se las trae, como es el caso, la conclusión parece obvia. Nada que ver. Odio la obviedad. El libro es difícil de leer porque, en realidad, somos una sociedad que no quiere verse en el espejo. Si fuéramos un organismo de dimensiones y formas perfectas, a lo mejor. Pero siendo como somos, adiposos compulsivos, preferimos prolongar la ficción de una estructura sana y armoniosa a costa de no mirarnos en el espejo de nuestra existencia.

Mentimos tanto como hablamos. En todos los ámbitos: político, social, económico, etcétera. Lo hacemos tanto y tan bien -en realidad, tan mal- que perjudicamos a la propia mentira. La mentira tiene que florecer en un entorno de verdad. Es ahí donde alcanza la exquisitez de su éxito, el sentido último de su razón de ser. Si la mentira germina en un prado de mentiras pierde toda singularidad y gracia. Entonces, la mentira deviene en delirio.

Llevo años observando el deterioro de nuestro tejido social. En 2016 empecé a reparar en las consecuencias de una sociedad permanentemente conectada. Me topé con la fatiga social contemporánea y su conexión sináptica con la mentira como respuesta a un vacío ético y moral. Pero el sistema mostró toda su flacidez coincidiendo con la pandemia. Demasiada verdad cruda para un organismo adocenado en la autocomplacencia.

Procalama libertaria

Libertad. Libertad. Libertad. Lo peor de la condición humana tomó forma de proclama libertaria. Bebedores de lejía, especuladores de mascarillas, negacionistas de las vacunas, defensores de la tierra plana… unidos en su cruzada contra la verdad o, peor, de la mentira bien contada.

Quería escribir un libro sencillo, pero me salió el libro necesario

En 2020, inicié junto con mi equipo el análisis genético de la mentira: de dónde viene, cuándo muta, hacia dónde va. Cada puerta que se abría nos llevaba a un nuevo callejón sin salida aparente. Y aun así, seguimos avanzando a pico y pala. Cuando el entorno es tan burdo, la minería es poco sutil. Avanzamos. Y nos topamos con la guerra. La de Ucrania. La de casa. Con la alargada sombra del algoritmo respirando en nuestra nuca. La polarización. El odio. El horror.

Quería escribir un libro sencillo, pero me salió el libro necesario. Una guía práctica sobre cómo sobrevivir en un entorno donde la mentira se ha hecho estructural sin perder la razón ni la fe. Curiosa combinación para enfrentar un mundo de dogmas que gestiona los miedos, especialmente los inexistentes, para orientarnos hacia una felicidad plena e infantil que tampoco existe.

Un último secreto: este libro no es fácil de leer porque la vida real no es fácil de vivir. Ahí lo dejo.