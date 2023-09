'Intimidad', de Hanif Kureishi: un libro que hace chirriar la sensibilidad de la época

El escritor Hanif Kureishi, autor de ’Intimidad’ / Jordi Cotrina

El último tiempo ha traído malas noticias para algunos de los chicos de la Generación Granta de 1983. En mayo de este año, supimos de la muerte del todavía joven Martin Amis, mientras que hace casi un año asistimos al violento ataque que recibió Salman Rushdie, así como nos enteramos del accidente que hace pocos meses dejó en situación de inmovilidad física a Hanif Kureishi. El grupo se completa con otros nombres como Julian Barnes, Graham Swift, Ian McEwan, Kazúo Ishiguro, Wiiliam Boyd, Tibor Fisher.

Kureishi (Londres, 1954) es escritor, guionista y director de cine, hijo de una inglesa y un paquistaní que en su momento también aspiró a convertirse en escritor. Intimidad fue el tercer libro de ficción del autor, publicado en 1999, y si ya resultó controvertido en aquel momento, ha envejecido aún peor frente a la receptividad sensible del presente y en español figura como descatalogado.

Narrada en tono confesional, la novela expone las reflexiones de un hombre de unos cuarenta años, casado, padre de dos hijos muy pequeños, a lo largo de la noche en que intenta tomar impulso para dejar a su mujer. El protagonista analiza la decisión desde todos los ángulos posibles y el relato se convierte en el territorio de ese ejercicio.

Antes de dar el paso, valora cómo se sentirá al otro día, y luego los siguientes, cuando ya no esté para atender las necesidades cotidianas de sus hijos, cuando tal vez otro señor ocupe su sitio en la cama y en la mesa, y lo que significará para él prescindir no solo de la familia sino también de la casa con todas sus comodidades. Hasta ahí funciona, está bien escrito, tiene ideas interesantes. Cualquier persona en esa situación se verá reflejada en muchos aspectos.

En contraste, compara los casos de matrimonios muy cercanos que siguieron distintas evoluciones: el de sus padres que iba fatal hasta que los hijos ya mayores se marcharon y la pareja pareció reencontrarse. El de su amigo Víctor, divorciado sin glamur, que lleva una vida de borracheras y sexo libre, agrisado por una gran soledad. Y el otro amigo, Asif que, pese a las dificultades, encuentra la manera de disfrutar su vida tal como es.

Los límites de la autobiografía

Kureishi construye un personaje cínico y petardista, Jay, odioso para casi todos los lectores actuales, según he podido comprobar en los clubes de lectura. Resulta difícil, si no imposible, empatizar con él cuando dice cosas como: “Hay algunos polvos por los que una persona permitiría que su pareja y sus hijos se ahogaran en un mar helado”. Aparte de denigrar abiertamente a su mujer con dichos como que ella no es feminista, sino que solo es una malhumorada; o que él estará encantado de no verla más aunque le dan pena los niños por tener que quedarse con ella.

Si Jay fuera una creación ficticia, quizás se leería de otra manera. El año de su publicación, la principal controversia recayó en que el autor no solo no hace grandes esfuerzos por distanciarse del personaje, sino que aporta suficientes datos para reforzar la similitud. El protagonista es escritor, guionista, director de cine, vivió los años de juventud en la época del swinging London, en el marco de un ambiente artístico que se autopreciaba de comunista pero ganaba mucho dinero y montaba vidas bien burguesas.

De hecho, la prensa remarcó en aquella época que la mujer denostada en el libro debía ser Tracey Scoffield, de quien Kureishi acaba de divorciarse. Si a eso sumamos las acusaciones públicas hechas al autor por parte de su hermana, Yasmin Kureishi, también escritora, por valerse de los asuntos familiares para nutrir sus historias, es evidente el sesgo de autoficción. No tan distinto tampoco de lo que hace Emmanuel Carrère en Yoga, solo que este es declaradamente autobiográfico.

La película adaptada por Patrice Chéreau pone el énfasis más en la relación de Jay con su amante y el protagonista es un músico. Fue considerada una de las mejores del año 2000 pero tiene poquísimo en común con la novela.