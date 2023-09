'Los jinetes del Apocalipsis': ¿Dios existe?

Fragmento de la portada de ’Los Jinetes del Apocalipsis’, de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Quim Barnola



Los jinetes del Apocalipsis es el apodo por el que son conocidos los autores del libro del mismo título: Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Christopher Hitchens. Son un biólogo evolutivo, un neurocientífico, un filosofo y un periodista que plantean el debate ontológico sobre la existencia de Dios. Pero no se asusten porque esta obra es más una aproximación a los planteamientos de los autores que un ensayo meticuloso.

El texto se basa en la trascripción de un coloquio que tuvo lugar en Washington en 2007. En esta conversación, más estimulante que definitiva, tratan de dilucidar el origen de la fuerza de la religión. Confrontan lo numinoso y la superstición con la ciencia y la razón. Pero no es un debate afectado y alambicado, sino introductorio y divulgativo.

Otros osaron dudar de la existencia de Dios o bien intentaron demostrarla empíricamente desde la razón. Desde el argumento ontológico de san Anselmo de Canterbury en el siglo XI en el que basaba la existencia de Dios en algo mayor, en lo cual nada pueda pensarse, deduciendo su existencia con la consecución de una suerte de silogismo, hasta René Descartes, con la duda metódica y aquello de que dios nos dio la posibilidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, pasando por Immanuel Kant que, sin negar la existencia de Dios, zanja la discusión con aquello de que no se puede demostrar desde la razón.

Y de ahí viene la fuerza del misterio de la fe que defienden los feligreses. Solo así se explica el convencimiento religioso de algunos de los mejores científicos del mundo como Francis Collins, el descubridor de los genes causantes de enfermedades y exdirector del proyecto del genoma humano que defiende lo que siente ante la prueba empírica.

Estos cuatro jinetes del Apocalipsis son herederos de trabajos de gran envergadura intelectual como el Tratado teológico-político de Baruch Spinoza. Si asumimos que el Dios creador es una substancia divina infinita, como la propia naturaleza –Deus sive natura– y sustituimos los términos, todo cobra un sentido nuevo. Verán, hagan la prueba.

Pese a todo ello, coinciden en la importancia de la Biblia como base de nuestras tradiciones sobre la que se ha edificado la historia del arte, de la literatura y de la música antigua. Fundamental para entendernos a nosotros mismos. Si embargo, yo añadiría que las religiones han actuado como garantes de un orden social colectivo, impulsado unos valores positivos, instaurando un código de conducta que ha favorecido la evolución comunitaria. Sin perjuicio de los efectos negativos que han impuesto y de la incógnita de si habríamos logrado lo mismo desde la ética.

Pero disentir del misticismo no significa que los autores, ateos a mucha honra, no celebren la Navidad. Alguno hasta se llevaría el aria Mache dich, mein Herze, rein de la Pasión de San Mateo de Johann Sebastian Bach a una isla desierta. Conmovedora.

No obstante, hay que reseñar el coraje de los tres jinetes norteamericanos en la defensa y divulgación de sus planteamientos intelectuales puesto que en EEUU el ateísmo supone un desafío a los valores de la comunidad. Incluso defienden en las páginas del libro que los musulmanes en EEUU no están tan radicalizados como en la Europa Occidental porque es una sociedad que venera la fe.

A pesar de todo, se sienten en la obligación moral e intelectual de combatir las religiones porque consideran que los creyentes abandonan su intelecto y están dispuestos a renunciar a la única facultad que nos distingue de los primates, la razón.

Es verdad que la razón nos hace libres, pero no es menos cierto que hay cosas inexplicables que la ciencia no ha resuelto. Aún no.