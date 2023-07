He venido a hablar de mi libro: Jesús Duva

El periodista y escritor Jesús Duva / Antonello Dellanotte

2 Se lee en minutos Jesús Duva



Desde que siendo un joven veinteañero empecé a trabajar en un periódico -o tal vez antes- había escuchado hablar del crimen de la niña Melchora. Era "el crimen" de Valladolid. Algo parecido al crimen de la calle de Fuencarral, si hablamos de Madrid, que, pese a haber ocurrido en 1888, sigue siendo "el crimen" de Madrid por antonomasia.

Yo no sabía muy bien qué había sido el crimen de la niña Melchora hasta que el gran guionista cinematográfico Juan Antonio Porto, ya fallecido, me propuso colaborar con él y con otros autores en un proyecto consistente en escribir la historia de España a través de sus crímenes.

La idea me apasionó desde el primer momento, puesto que soy un convencido de que los hechos sangrientos de un país son un reflejo de la vida de una nación. Cada uno de los escritores se encargaría de una época y una región que debería conocer en profundidad. Y así fue como me asigné para mí la tarea de investigar y crear un relato novelado del crimen de la niña Melchora.

Melchora, una niña de 9 años, había desaparecido un día del verano de 1905 en el pueblo de Cigales, famoso por sus vinos de tipo clarete, y que nunca más había vuelto a ser vista con vida. Es el tipo de casos que siempre me han interesado: esos que encierran un montón de enigmas y que nunca quedan resueltos al cien por cien.

Pronto descubrí en las hemerotecas, sobre todo en la de El Norte de Castilla, que desde el primer momento había surgido el rumor de que la madrastra estaba detrás de su desaparición. Un mes después, unos cazadores encontraron unos huesos en un cerro próximo.

El rumor se acrecentó y dio por cierto que aquellos restos eran los de la niña y que esta había sido asesinada por la odiada madrastra. Los periódicos proclamaron que la vox pópuli nunca se equivoca, como si fuera un axioma indiscutible y que no precisa demostración. Algo que hasta hace poco ha estado funcionando en España: cuando no había pruebas contra alguien, el juez de turno se amparaba en la llamada "alarma social" para poner entre rejas a cualquier sospechoso.

Garrote vil

La madrastra fue detenida, así como su marido -el padre biológico-, ante la creencia de que un hecho tan atroz no podía perpetrarse sin ayuda. El matrimonio fue encerrado y torturado para que confesara. Junto con ellos fue encausada como cómplice una amiga de la sospechosa porque, para colmo de males, era la cotorra del pueblo. No había la menor certeza de que Melchora estuviera muerta. No existían pruebas contra Miguel Velasco y su esposa Juliana. No se contaba con ningún testigo. Pero ambos fueron juzgados y condenados a morir en garrote vil.

Siempre he estado en contra de la pena de muerte y más tras comprobar cómo dos personas fueron ejecutadas sin que, en mi opinión, la justicia hubiese probado que eran autores del crimen. De paso, al estudiar la época y el lugar, es posible saber que ese año había plagas de filoxera y un alto índice de analfabetismo, y que en Cigales existía un importante núcleo de protestantes en una España mayoritariamente católica.