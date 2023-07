Javier Tomeo, un escritor más único que los demás

10 Se lee en minutos Malcolm Otero Barral



Es casi un lugar común referirse a algún autor como único o diferente. Un sinfín de solapas de libros, de reseñas periodísticas y de lisonjas referidas a literatos aluden a este aspecto directamente, o bien resaltando su “mundo propio”. Pero aunque, como es obvio, en muchos casos ese carácter distintivo está bien aplicado, esa elogiada disimilitud no es, en muchos casos, más que los rasgos definitorios del imaginario de un autor.

Esto es, en la vida y en la literatura todos somos diferentes, únicos. Pero sí que hay algunos autores que no se parecen a nadie, es más, que no tienen ninguna vocación de parecerse a nadie. Uno de esos autores es Javier Tomeo. Es cierto que sus obras tienen trazos kafkianos (e incluso en algún relato suyo, dos personajes discuten e intentan averiguar en qué clase de insecto se transforma realmente Gregorio Samsa en el clásico de Kafka) y buñuelescos, como acertadamente se ha ido diciendo, tanto en vida como tras su fallecimiento hace diez años.

Un caso particular

Pero el caso de Tomeo es particular, porque no nos encontramos ante un intelectual letraherido, un lector voraz que destila sus lecturas en su obra. Si bien Javier Tomeo se servía de libros-herramienta (es decir, de libros que le informaban de algo que pretendía utilizar en una novela o un relato) no era un gran lector. Como recoge Jorge Herralde en sus Opiniones mohicanas (y a modo de prólogo en el compendium recientemente publicado por Anagrama): “Le gustaba mucho más escribir que leer. Leer le ponía nervioso, decía: si los libros eran malos, por malos; si buenos, por envidia. En cualquier caso, eran ajenos”.

Quizás por eso no formó parte de la generación que le correspondía por edad, la generación de los 50. Tomeo nació en 1932, más o menos en los mismos años que los escritores de la generación de los “hijos de la guerra”. Tampoco pareció interesarle el movimiento del realismo social.

Tomeo, que nació en Quicena, no muy lejos de Huesca, pero que vivió desde joven en Barcelona, era un hombre de carácter más bien solitario, una suerte de falso misántropo, que sin embargo desprendía cariño allá donde fuera. En los sesenta frecuenta una tertulia de variopintos personajes por la que se asomaba, ocasionalmente, alguna figura emergente. De esa tertulia, tras su paso por el departamento jurídico de la empresa Hispano Olivetti, sacó algún trabajo alimenticio y también conoció al editor –que todavía no lo era– Jorge Herralde.

Aspectos que marcarán su obra

Empezó publicando relatos en la contra de El Noticiero Universal y novelas de corte popular para la editorial Bruguera, incluida una historia de la esclavitud que aún puede encontrarse en librerías de lance, la mayoría bajo el seudónimo de Franz Keller. A finales de los sesenta, llegan las primeras obras de Tomeo, ya con su nombre, que contienen algunos de los aspectos que marcarán su obra, a saber: el humor, cierto ambiente perturbador y querencia por el absurdo.

Estas obras son El cazador, en el que ya se observa esa fijación por el hombre solitario y por las novelas “de imaginación”, y El unicornio, una genialidad en la que, en cierto momento, se funden dos realidades narrativas (una obra teatral y el público asistente) en una parodia de la novela policíaca y con la que consigue el premio Ciudad de Barbarstro. Pero es a finales de los 70, con El castillo de la carta cifrada, un divertidísimo soliloquio en el que se fragua otro de los pilares narrativos de Tomeo, la incomunicación, cuando consigue el aplauso de la crítica.

Nada menos que dos de los críticos más insignes egregios de la época, Rafael Conte y Manuel Cerezales, se deshicieron en elogios hacía la obra que, además, tuvo éxito internacionalmente. Sobre todo después de la publicación en Alemania, por parte del editor Klaus Wagenbach, que, curiosamente, es especialista y biógrafo de Franz Kafka.

Jorge Herralde, compañero de tertulias en la década anterior, se ha convertido ya en un excelente editor y decide publicar la obra. Coquetamente, en el texto antes mencionado, Herralde nos cuenta que el libro había sido rechazado por Argos Vergara por poco comercial y que, paradójicamente, la editorial había dejado de existir. Seis años después llegaría la que es, para muchos, su obra maestra: Amado Monstruo. Una desternillante novela sobre una surrealista entrevista de trabajo para vigilante de un banco en que el aspirante, treintañero, vive dominado por su madre. Las situaciones absurdas se suceden en un diálogo deliciosamente disparatado y, sin desvelar el desenlace y sólo como apunte, leer poesía o ser melómano son características altamente contraindicadas para el trabajo.

Prestigio

Esta novela se llevó al teatro en París (y luego en muchos otros países) y refrendó el éxito del autor aragonés fuera de nuestras fronteras lo que, de rebote, afianzó su prestigio en nuestro país. Aun así, se mantuvo fuera de los cenáculos literarios, y sirva como ejemplo la maledicente declaración (a menudo mal citada) de Juan Benet en la Revista de Occidente: “Tomeo no está mal, pero no cambia de sabor: su obra es como un plato de croquetas”, presumiblemente en respuesta a la incredulidad ante la insistencia de Alemania en que fuese invitado en una delegación literaria española que encabezaba Benet.

La obra de Javier Tomeo es amplia y alcanza una cincuentena de títulos y casi todos son breves. Conseguía en pocas páginas condensar muchas emociones. Aunque el humor envuelve y cohesiona sus textos, tienen también una dosis de incomodidad, de perturbación del lector y un subtexto que lleva a la reflexión, que va más allá de lo que se cuenta. Su prosa es precisa, sin alharacas, sin excesos innecesarios y sin recrearse.

Tenía también un oído prodigioso, lo que hacía que te metieras en sus abundantes diálogos sin resistencia. Y aunque hay muchos juegos de espejos y vasos comunicantes entre sus obras y elementos comunes, como los animales (en especial los insectos), la soledad, el aislamiento, los personajes incompletos, la incapacidad de comunicación, se equivoca Juan Benet en su venenoso comentario. Cada historia de Tomeo te lleva a un sitio diferente. Y si efectivamente fuera un plato de croquetas, merecería la pena comer de él sin cesar.

También se le achacó que sus personajes era un trasunto de sí mismo. Es cierto que él cultivó, ayudado por ese aspecto recio y grandullón, un cierto aura de huraño pero, dejando a un lado el hecho de que muchos personajes traslucen las inquietudes de sus autores, si los suyos se hubieran parecido mucho a Javier Tomeo hubieran sido todavía más delirantes e incluso inverosímiles.

Anecdotario

Su anecdotario es infinito y va desde presentarse al premio Nadal (al que confirmó ir sin acompañante) con varias mujeres de gran belleza, lo que provocó que se dispusiera una mesa extra para él, a la larga conversación que mantuvo con Manuel Vicent, que estaba muy halagado, hasta que Tomeo se despidió con un “Hasta pronto, Verdú”, en referencia a Vicente Verdú.

Pero quizás las más divertidas son las que vivió con su gran amigo Luis Alegre. Javier Tomeo tomó un tren desde Zaragoza con destino a Barcelona, pero por descuido se subió en el tren que iba hacia Madrid. Y llamó a Luis Alegre desde Calatayud indignado con Renfe por llevarle en sentido contrario sin aceptar, ni entender, que él se habría equivocado y repitiendo una frase ya mítica: "¡Esto de Renfe es una vergüenza!".

Otra de gran comicidad se produce en el año 1995. Tomeo, gran aficionado al Real Zaragoza, no podía ver los partidos importantes porque le creaban mucha ansiedad. De ese modo, se perdió la final de la Recopa en la que el equipo maño ganó al Arsenal con gol de Nayim en los últimos segundos de la prórroga. Pero, ya conocido el resultado, decidió ver el partido en vídeo.

En un momento dado, por error, el asistente pide cambio de jugador y pone el número de Nayim. Tomeo entró en pánico: "¡Van a cambiar al que va a ganar el partido!". Naturalmente, Nayim no salió del campo y la cinta reprodujo el partido tal y como había sido. Pero la mente de Javier Tomeo funcionaba así. De otro modo. También en la conversación, ya fuera un parler pour parler o una charla sobre un asunto concreto, era prácticamente imposible que transcurriera por cauces convencionales.

Pero si algo definía a Javier Tomeo era la imaginación. Su literatura se sirve de ella para soltar lastres de realidad y de identificación. No es fácil sentirse identificado con los personajes de Tomeo, cuyas rarezas nos son ajenas y, sin embargo, nos resulta fácil entenderlos y sentir empatía.

No estoy seguro de que Javier Tomeo sea el Kafka español. Pero sí que había algo de genio raro, de escritor único. Sí, más único que los demás. Sus mejores obras no han envejecido nada y siguen produciendo turbación, risa y reflexión. Qué más se puede pedir hoy, con tanta abundancia de autoficción y de prosa de notaría.