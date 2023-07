'Lenguas en los árboles', de Antonio Manilla: fidelidad a la palabra

El poeta Antonio Manilla / EPE

Juan Carlos Abril



Antonio Manilla (León, 1967) es un poeta reconocido en el circuito literario español. Además, en 2016 publicó Ciberadaptados. Hacia una cultura en red, un ensayo desde entonces muy celebrado. Novelista y articulista, entre otras disciplinas, ha publicado 9 poemarios: Una clara conciencia (1997), Salón de rechazados (1998), Canción gris (2003), Momentos transversales (2008), Broza (2013), El lugar en mí (2015), Sin tiempo ni añoranza (2016), En caso de duda y otros poemas de casi amor (2016), y Suavemente ribera (2019). La mayoría de ellos premiados con prestigiosos reconocimientos. Ahora en este volumen que reseñamos se reúne por primera vez una buena selección de su lírica, junto a un puñado de inéditos.

La obra de Manilla es densa e intensa. Sus temáticas se han enriquecido a lo largo de los años, manteniendo siempre el asombro de estar vivo, alerta ante el presente y el futuro, y una fidelidad a la palabra poética que se propone como espada de Damocles, sin renunciar a lo que significa esa verdad, aunque duela reconocerlo o cueste asumirlo.

No obstante, el pasado forma parte de ese fluir temporal que nos envuelve, porque nos determina, y no serán pocas las reflexiones sobre los cambios en las costumbres. "Pero conviene no engañarse: / el rito es algo humano, precisa de una fe / o una esperanza" (22). O estos otros versos: "Presente en fuga / o leño en llamas junto / a la inflamable juventud / en la hoguera del tiempo // fuimos" (106).

Además, el romanticismo es otro de los pilares estéticos en los que se funda esta poesía, sin dramas pero sin contemplaciones, sin dejar de lado su propósito de ser belleza. El ruralismo posee en Manilla una presencia que va más allá de cualquier referencia costumbrista, convirtiéndose en una metáfora de la contemporaneidad: "Perdidas alegrías del verano, / cuando se celebraba el fin / de la cosecha y el tiempo de la luna / marcaba las labores de los hombres" (112).

Un mundo y un "tiempo ido" (ibíd.) en el que de un modo u otro ahí continuamos "nosotros girando, intermitentes / alrededor del fuego" (ibíd.). Nos construimos como un relato superpuesto y acumulado que se transmite generación tras generación, con o sin fuego, seamos clan, tribu, familia o individuos fantasmagóricamente semiaislados, pues nuestra inquietud vital no muta a lo largo de la historia, aunque cambien los modos de enunciarla y representarla, es decir, la carcasa gramatical que la sustenta.

Somos palabras unas pegadas tras otras, narrativas que se van sucediendo en la imaginación y la memoria colectiva. Y en definitiva son las mismas preguntas sin respuesta, una pulsión erotanática que nos empuja a perpetuarnos a pesar de todo: "a mí que no me den / la libertad / / ni un destino más alto / que el de ser / león del Serengueti / o trucha del Torío" (113). Aunque sepamos que somos-para-la-muerte, hay que apurar al máximo la copa que se nos ha ofrecido. No hay otra.

El poema Big Bang (115-116) nos remite al amor como motor inmóvil, y quizá sea la mejor razón poética que jamás se nos ha dado para explicar o resumir en qué consiste lo que llamamos vida… Por eso no dejamos de invocarla y disfrutar el momento, como en "Lo que pretendas ser, procura serlo pronto" (86), en la certidumbre de que nuestra estrella arde entre los astros, y solo queda un breve fulgor de sus destellos. No hay que desmoralizarse en ningún caso, y saber apreciar lo que ocurre forma parte del mandato de la existencia: "Aquel rayo que fuimos / iluminó un instante / la vida entera" (106).

Desde hace décadas, Antonio Manilla se ha convertido en una referencia indiscutible del panorama poético español. Sin alardes ni alharacas, su trayectoria lo avala y lo refrenda. Lenguas en los árboles, título de advocación shakespeariana, antologa un cuarto de siglo de trabajo, y era necesario porque la mayoría de los libros que se recogen se hallan agotados o son inencontrables, rescatando y haciendo justicia así a una voz importante en el marasmo de poetastros, redes sociales y performances en torno al mundillo literario actual, el patetismo, la provocación o el famoseo.