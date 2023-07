La escritora Gina Berriault, autora de ’El hijo’ / EPE

3 Se lee en minutos Mariana Sández



A la aparición de nuevas editoriales debemos aplaudirle a menudo la recuperación de títulos descatalogados, pero sobre todo últimamente la revalorización de autores y autoras sobre los que nuestra época casi no oyó nombrar. La escritora norteamericana Gina Berriault (California, 1926 – 1999) es uno de esos casos. Su novela El hijo fue publicada en 2022 por Muñeca Infinita, editorial puesta en marcha a fines de 2021.

Autora de cuatro novelas y tres libros de relatos publicados mayormente en los años 60 y 80, Berriault fue alabada por autores norteamericanos como Grace Paley, Richard Yates y André Dubus, que coincidieron en señalarla como una de las mejores narradoras estadounidenses y entre las menos valoradas.

Por su talento en el género breve, recibió el premio REA Award for the Short Story, además del PEN/Faulk y otros dos galardones importantes por unos de sus libros más recordados, Women in Their Beds (1996). El escritor Peter Ortner creó el galardón Gina Berriault Award para premiar a escritores jóvenes que transmitan con su obra un espíritu similar al de la autora.

Aun así, hasta hace muy poco, los lectores de este lado del mundo nada sabíamos de ella. Entre los aspectos primordiales de la edición de The Son (El hijo) en español es necesario destacar la magnífica traducción de Blanca Gago, quien consigue articular una prosa impecable. No debió ser tarea fácil, considerando que hay de base una escritura finísima, que combina a la vez soltura y precisión en un estilo que parece volar mientras se ocupa de ligar con arte y sorna cada frase.

Como si Emma Bovary hubiera sido vecina de Stoner, tal es la esencia de Vivian Carpentier, la protagonista de El hijo. El tono insolente del primer párrafo ya da la nota en la que habrá de leerse la novela: “La noche del día que se graduó en la escuela para chicas junto a otras veintitrés, todas con el mismo vestido blanco y virginal, todas flotando bajo los árboles con sus diplomas en la mano enrollados en un lazo, pidió el consentimiento parental para casarse con el hermano de la amante del padre.”

Equilibrio emocional

Con Bovary, Vivian comparte una inquietud anímica: no logra mantener un equilibrio emocional por sí misma sino en función de los hombres que consigue atraer. Su valía, no solo como mujer sino como persona, se ve expuesta a una autoexaminación constante. Porque siempre está calculando cuánto gusta a los demás, todo lo clasifica en conductas genuinas o naturales versus las representadas o artificiales.

El efecto –fantásticamente descrito como un movimiento pendular en lo más íntimo de su psiquis– es contraproducente. Por la avidez insaciable de sentirse aprobada, termina haciendo malas elecciones, boicoteando los vínculos conseguidos o suspendiendo en la asignatura que más le importa triunfar: la del amor erótico.

La comparación con Stoner resulta interesante. Escrita por John Williams en 1965, esta novela también obtuvo poca visibilidad en su época pero se convirtió en un fenómeno a principios del siglo XXI. Publicada casi al mismo tiempo que El hijo (1966), las obras son coetáneas y están concebidas como unipersonales: la estructura de cada historia está montada de manera exclusiva sobre las vivencias de su protagonista.

Noticias relacionadas

Una cámara sigue la evolución cronológica en las vidas de Stoner, por un lado, y de Vivian Carpentier, por otro, para revelarnos los vaivenes de sus mundos interiores. Stoner está más volcado a una gris línea académica, donde el matrimonio hace implosionar el vacío de la pareja y salpicar de tristeza a la única hija, a la que el padre se aferra con cariño aunque con ineptitud. Mientras que, en el caso de Vivian, su único hijo será testigo y víctima del fatigoso circuito de fracasos amorosos de su progenitora.

Lo suyo sería que una Stoner femenina conquistara el interés del público lector que ovacionó en su momento la novela de John Williams. Aunque Gina Berriault exigirá algo más: capacidad para tolerar ese pozo oscuro que se abre en El hijo cuando la protagonista borre los límites entre sus deseos como mujer y sus deberes como madre. Los borre y los confunda para dar lugar a lo indecible. Quede ahí la inquietud.