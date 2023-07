He venido a hablar de mi libro: Darío Villanueva

Darío Villanueva, exdirector de la RAE y autor de ’Poderes de la palabra’ / José Luis Roca

Cuando corregía pruebas me sobresalté ante la novedad de una obra titulada El poder de las palabras. Por suerte, pese a la (cuasi) coincidencia de los títulos comprobé con alivio que eran obras muy distintas, pues el neurólogo argentino Mariano Sigman había publicado un libro de autoayuda, subtitulado Cómo cambiar tu cerebro (y tu vida) conversando.

Yo quise ocuparme de lo que denomino "los arrabales de lo literario", esos territorios en los que la palabra eminente, sin renunciar a sus rendimientos estéticos, atiende también a otros fines y toma como su referencia no solo la realidad existente, sino también la que ella misma crea.

Los poderes de la palabra emanan de su capacidad de proponer y constituir realidades, conformar conductas e inducir determinadas respuestas concordes con la voluntad de quienes formulan los discursos. La retórica sigue vigente en la política, el derecho, la publicidad, por supuesto en la literatura e incluso en otros ámbitos como el urbanismo.

La vieja disciplina griega tiene su tierra de promisión en EE.UU., como comprobamos en la eficacia perlocutiva del Yes we can de Barack Obama y en las confusiones entre realidad y ficción hábilmente manejadas por Ronald Reagan.

Porque es un hecho que esa Tecnópolis (según Neil Postman) constituye un campo privilegiado para las nuevas tecnologías, pero perpetúa rasgos de una vasta comunidad humana en la que, como en las tribus ancestrales, la oralidad conserva un poder sustancial.

Asimismo, las leyes, como las grandes piezas literarias, crean mundos, y dentro de ellos, sus ordenamientos rectores. De ahí el interés del proceso contra Gustave Flaubert por Madame Bovary, en el que su defensor Sénard prevaleció sobre las acusaciones del fiscal Picard a base de argumentos basados en la teoría del "estilo indirecto libre".

Así, en 1987 emití un informe pericial, basado en el estatuto lógico de los enunciados ficcionales, que los abogados de Carlos Barral adujeron ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el pleito por presuntas injurias que un gerente editorial había interpuesto contra el poeta a raíz de la publicación de un fragmento de su novela Penúltimos castigos.

A modo de homenaje, incluyo una semblanza del autor de La Galaxy Gutenberg. Nació del sobresalto de un joven profesor de literatura inglesa cuyos estudiantes enseguida le revelaron que pertenecían a una galaxia tecnológica, comunicativa y cultural distinta a la suya, inmersos como estaban ya en la burbuja de lo que el canadiense denominaría "los medios de comunicación eléctrica".

Noticias relacionadas

También nuestro Antonio de Nebrija vivió la irrupción de la galaxia de la imprenta, en la que se integró plenamente al tiempo que con su iniciativa de crear la primera gramática de una lengua "vulgar" sobre el molde de la latina abrió paso al "imperio de las lenguas" amerindias a las que los que misioneros humanistas dotaron también de artes imprescindibles para su pervivencia.

Marshall McLuhan no pudo sino vislumbrar la irrupción de la galaxia internet a la que pertenecen los llamados "nativos digitales". Lo que pueda ocurrir en este nuevo escenario con el lenguaje, la literatura, la cultura y la propia realidad es otra de mis preocupaciones, y a semejante reto intelectual intenta dar algunas respuestas Poderes de la palabra.