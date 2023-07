Cómo titular un libro

3 Se lee en minutos



El escritor argentino Juan Filloy / EPE

Me encontré hace meses con un escritor al que hacía un año y pico que no veía. El segundo tema de conversación ya fue: "¿Estás haciendo algo ahora mismo?". Yo me limité a responder "creo que sí", para no parecer presuntuoso. Pero soné tan lánguido que hasta a mí me hizo sospechar que la nueva novela no tuviese demasiado futuro.

En cambio, él compuso un gesto enigmático y confesó con mucha confianza que estaba intentando "escribir el título". Ostras, pensé. La cosa iba en serio, aunque aquello era como no hacer nada, pero, con todo y eso, su nada parecía muy superior a las doscientas páginas que a esas alturas ya había escrito yo. Por si no bastase, añadió con un optimismo que se me vino encima con la estrategia de un piano de cola: "En cuanto tenga el título, lo demás vendrá solo»".

Me produce admiración esa manera de trabajar, con la que la novela parece caer sin más del cielo una vez que encuentras el título, que de pronto adquiere categoría de palabra de dios, hecho decisivo, a través del cual el libro empieza a existir. Admiración, no envidia. Envidia, en realidad, también; más incluso que admiración. Hay seguramente algo de locura en ese método. Cómo no temer a un título tan bueno que al leerlo deje en el aire su genialidad, y que a continuación no se te quiten las ganas de seguir escribiendo, porque después del título toda va a ir cuesta abajo.

En una ocasión, Rodolfo Fogwill se encontró en la calle con Sergio Bizzio, que le contó que estaba escribiendo su tercera novela, titulada Más allá del bien y lentamente. Ante semejante maravilla de la música, Fogwill le preguntó de qué trataba y su colega le respondió que no sabía porque aún no había salido del primer párrafo. Pero, de momento, el título era definitivo.

Mucho se podría contar de la reacción de los autores con los títulos de sus libros, cómo nacen, cómo mueren, como sobreviven, como son sustituidos por otros, cómo vuelven a renacer, qué ocultan, que revelan, cuánto tienen de textual o de evocador, si son fruto de una búsqueda o de un golpe de suerte o de una vulgar causalidad, o de un préstamo, hasta dónde condicionan el texto, qué sentimientos unen al autor con él, cómo llegan al lector, si empujan el libro o lo dejan tal como está.

Un título es un título, nada más. Pero ese "nada más", cuando se da en el clavo, es a lo que cualquiera aspira. Por un segundo, mientras lo pronuncias, miras el mundo desde la cumbre. Aunque no baste; después, al final y al cabo, queda por delante el libro entero, en el que hay que mantener la apuesta. Pero eso no quita que algunos autores brillan más que otros en el instante de titular, cuando dan lo mejor de sí mismos.

Lo que me lleva a una célebre entrada del Borges de Adolfo Bioy Casares, correspondiente a diciembre de 1969, en la que el autor pone en boca de Jorge Luis Borges unas palabras sobre el escritor y diplomático Eduardo Mallea: "¿La penúltima puerta? Qué buen título. Mallea tiene una notable capacidad para elegir buenos títulos. Es una lástima que se obstine en añadirles libros".

Consagrarse a un título es un esfuerzo enternecedor; también prodigioso. Después de todo, el escritor es alguien que, a su manera, lucha por cada palabra. Tiene una peculiar fe en las cosas que hace, aunque sean pequeñas o absurdas: es capaz de convertirlas en símbolos. Quizá pocos tan admirables como el escritor argentino Juan Filloy, en este sentido. Todos los títulos de sus libros -entre las que hay novela, relato, ensayo, historia, poesía- tienen siempre siete letras: Periplo, ¡Estefan!, Balumba, L’Ambigú, Op Oloop, Aquende, Caterva, Finesse, Yo, yo y yo, La potra, Vil & Vil, Tal cual... Cada historia sigue su camino, pero todas comparten una pauta, un tictac idéntico, con el que Filloy eleva sus títulos a categoría de arte.