Cruz Novillo: "Con admiración digo que ‘El Quijote’ es maravilloso hasta cuando aburre"

El diseñador Cruz Novillo / R. GARCÍA

2 Se lee en minutos Anna R. Alós



P. ¿Me propone un autor y una obra?

R. Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa.

P. El libro en el que trabajó toda su vida y en el que pone la pluma en manos de un contable ficticio.

R. Tiene algo de mágico para mí. Creo que debe de ser el libro que más veces he abierto en mi vida. Abro las páginas al azar y leo unas cuantas.

P. ¿Le seduce más el contenido o la forma?

R. La forma más allá de los temas. También admiro la obra poética de Pessoa; desde hace muchos años utilizo como prólogo de mis catálogos de artista poemas de su heterónimo Alberto Caeiro.

P. Palabra sobre palabra de Ángel González, entre sus lecturas. Tiene una famosa frase: "Todo español es licenciado en Derecho mientras no se demuestre lo contrario". ¿Es así?

R. No puedo ser objetivo ante su pregunta. Yo fui fugazmente en los años 50 un estudiante de Derecho. Mi padre era abogado y decidí seguir sus pasos, pero pronto me di cuenta de que lo que más me gustaba era dibujar y encontré un empleo en la agencia de publicidad Clarín.

P. ¿Lee ficción?

R. Llevo muchos años sin leer ficción. Desde hace décadas me interesan sobre todo la poesía y las autobiografías de artistas. También los libros de divulgación científica, sobre todo los de física cuántica. Pero El Quijote es la excepción.

P. Cervantes dividió la novela en dos partes. ¿Le gustan las dos por igual?

R. Del Quijote me gusta todo. Que un señor escribiera ese libro hace 400 años me deja perplejo. No es difícil encontrar la influencia de este libro, en mayor o menor medida, en tantísimas obras maestras que vinieron después.

P. ¿Lo que más le aportan sus personajes?

R. Me sirve hasta para conciliar el sueño. Hay partes del Quijote que me producen tal aburrimiento que me echo a dormir. Con admiración digo que es maravilloso hasta cuando aburre.

Noticias relacionadas

P. "Del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio", escribió Cervantes. ¿Cree que la lectura puede determinar una personalidad?

R. Una pregunta difícil de contestar. Bastantes genios de la literatura eran personas monstruosas y entre los lectores también habrá de todo: los que solo leen bestsellers y malas personas expertas en Shakespeare. Lo que sí creo es que leer no tiene nada de malo, y no leer sí.