'18 ciervas', de Rosana Acquaroni: lectura antropológica del amor

La poeta Rosana Acquaroni / EPE

3 Se lee en minutos Juan Carlos Abril



Rosana Acquaroni (Madrid, 1964) posee una fértil y exitosa andadura poética desde hace décadas. Con La casa grande (Bartleby Editores, 2018) concitó un gran reconocimiento de público y de crítica. 18 ciervas se presenta como una entrega muy ansiada, y esa espera -afirmamos desde ya- ha merecido la pena. Un libro singular de madurez en el que se armonizan sabiamente inteligencia y emoción.

Aunque 18 ciervas se divide en tres partes, más un epílogo homónimo del título, también posee otra articulación en torno a 18 fragmentos en los que se combinan textos de diferentes extensiones, poemas en prosa, citas e incluso notas a pie de página, que ayudan para seguir la armazón narrativa del conjunto. Se trataría de fragmentos de un discurso amoroso.

La primera sección relata el encuentro de dos personas que, con cierta edad, redescubren el amor. No logro recordar (20-21) cuenta cuándo se conocieron, y cómo "un instante/ puede cambiarlo todo" (21). La poeta nos relata los vaivenes de aquellos inicios, junto a las dudas de quien se halla descreída, y la sorpresa por sentir de nuevo una pasión. Tal vez sea la última oportunidad de enamorarse: "Hoy han vuelto a posarse/ los sarmientos encima de mis ojos" (22), lo cual no obsta esa conciencia de quien sabe que, aunque sea amarga la chicoria, y nada ya se espere, puede ocultarse una recompensa bajo la nieve (23).

Desde ese momento se establecerá un diálogo con el ser amado que irá alternándose a lo largo del libro, por el que circularán recuerdos, viajes, ciudades y diversas circunstancias que sugieren sensaciones y meditaciones sobre el paso del tiempo, nuestra fugacidad, y la decisión de lanzarse al vacío, por arriesgado que sea, en un celebratorio carpe diem. Poemas eróticos como Verte leer me gusta (104) y Hago un ramo de novia (105), entre otros, son una palpable muestra.

Poco a poco Acquaroni se va autoconvenciendo de que, por un lado, no puede oponerse a lo que siente y, por otro, no le quedan más opciones. "Atreverme a este amor/ de cuerpos claudicantes" (27). La transformación de los amantes se pone en marcha, y es que todo amor que se precie debe entregarse. "Hay algo en ti/ de mí/ que ya ha tomado cuerpo" (29), corrobora. Las alusiones a Sísifo (30), Ícaro (34) y Eurídice (63), que no se resiste a no mirar hacia atrás, certifican distintos pasos que, desde la mitología, interpretan determinadas situaciones de los personajes.

Cupido replantea la vida, removiendo los cimientos del pasado y proyectándonos hacia el futuro. Al ser un amor tardío, se asume la idea de una herida previa, como en el magnífico "Yacer en lo marcado/ no es eso lo que busco" (51). Con estos y otros planteamientos, la poeta se lanza hacia una nueva experiencia, y de un modo u otro así se abre la segunda parte, con una mudanza: "He comprado la casa/ donde seguramente moriré./ Acabo de mudarme./ Es un espacio ajeno,/ vacío de recuerdos/ donde nada nos pesa" (95).

Noticias relacionadas

De manera transversal, traspasan el poemario las ciervas del título, incluyendo una visión holística del ser humano. La voz verbal se concibe ella misma como cierva (13-14) en múltiples versos, como en "Lo escribo sobre el cauce del arroyo/ donde abreva mi cierva,/ para que la corriente/ arrastre/ estas palabras" (100). De hecho, a partir de la visita a la cueva prehistórica de Covalana en Cantabria, y del visionado de 18 ciervas rupestres (32-33), podríamos decir que comienza esa intrahistoria del volumen, que exige una doble mirada, una especie de correlato por donde circula su trasfondo en forma de lectura antropológica del amor, pero también genealogía de la innata tensión vital. "El amor es regreso", afirma, a sabiendas de que la pulsión erotanática define a hombres y mujeres desde que se adentraban en las cavernas (108-111).

Hay mucho más en 18 ciervas, detalles, temáticas y líneas de fuga que se dejan trazadas, pero que no da tiempo aquí a analizar. Por eso invitamos a que el lector lo descubra por sí mismo, si bien queremos festejar y recomendar vivamente este importante poemario, que a buen seguro será uno de los más leídos del año.