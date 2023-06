Carlos Marañón: "Cine y fútbol han mantenido tradicionalmente una relación difícil"

2 Se lee en minutos Carlos Marañón



“Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie”. Elena lo sabía cuando me lo dijo: quién estaría tan chiflado como para unir el cine y el fútbol hasta el paroxismo. Pues sí, suenan gritos de alegría de gol cada vez que descubro un balón perdido, una camiseta, un banderín o una charla futbolera en una película, a pesar de que las dos grandes pasiones populares de nuestro tiempo no se han llevado nunca demasiado bien.

Coetáneas, universales, populares, abiertas a todas las posibilidades de disfrute imaginables, sin embargo fútbol y cine, cine y fútbol, han mantenido tradicionalmente una relación difícil. Siempre cerca, pero de espaldas, dejando una sensación abrumadora: hay pocas películas sobre fútbol y las que hay no son demasiado buenas.

El choque entre ambos universos ha sido embarullado, de campo embarrado, históricamente basado en la desconfianza mutua, en los problemas técnicos para rodar el balompié y en la falta de interés intelectual por retratar el balón, olvidado también por las otras manifestaciones artísticas. Y sin embargo, picapedrero en una mina abandonada, llevo años manteniendo la ilusión de llevarle la contraria a la realidad hasta culminar una heterodoxa lista de películas que explican, bien y bonito, el fútbol.

Esta es una aventura futbolerocinéfila que viene de lejos y habría sido imposible sin Elena Taboada, mi mujer. Su imaginación, su talento y una mirada única sobre la cultura pop ya hicieron posible en 2006 el diseño de un libro sobre el reflejo del balompié en la gran pantalla como Fútbol y Cine (Ed. Ocho y Medio). Años después, la insistencia y el entusiasmo de Elena provocaron una pregunta esencial: “¿Y por qué no escoges las 50 mejores películas sobre fútbol?”, y me animaron a una respuesta contra la procrastinación, el estrés, las excusas por la falta de tiempo y frente a la maldita enfermedad, un cáncer sarcoma al que Elena (y con ella, toda nuestra familia) ya se enfrentaba cara a cara cuando en 2018 nos comprometimos a sacar adelante este libro.

Su compañía iluminó la revisión de docenas de películas sobre fútbol y su criterio ayudó a resolver mis dudas para definir una lista con cara y ojos. Juntos, volvimos a saltar con la chilena de Pelé en Evasión o victoria (aunque nos identificábamos con los aplausos de Max von Sydow), empatizamos con los chavales de ¡Qué pasada!, nos reímos con el genio de Brian Clough en The Damned United y asistimos al milagro de O futebol.

Su aliento y su fuerza me acompañaron en el proceso de escritura, tremendamente irregular y lento por las circunstancias en casa. Y su recuerdo diario y su espíritu me han reconfortado y me han empujado en los últimos capítulos y en la edición final de este libro más procrastinado que escrito, que se alargó demasiado tiempo desde la muerte de Elena, en una prórroga farragosa que parecía eternizarse.

Barullo en el área no es solo un título canchero para definir el vínculo entre mi pasión racional, el cine, y mi pasión irracional, el fútbol. También es un autorretrato del autor y su manera de trabajar. Gracias a Elena, al balón recobrado de Nico, Guille y Álex, y a las películas, nunca perdimos la ilusión.