Charo Lagares: "La literatura siempre ha sido un complemento a mi forma de estar en el mundo"

Una de las canciones que más sonaron en 1998 en la radio comercial española, esa que respondía a una fórmula bien sencilla, la del éxito, pues se trataba de que gustara a todo el mundo, fue Noches de bohemia. Ustedes también se han puesto a tararear la letra que hizo famosa el grupo Navajita Plateá, ¿verdad? Fue lo que a mí me pasó cuando Charo Lagares (Sevilla, 1993) me confesó, entre risas, que ella la hizo, unos años después, en versión... ¡villancico!

De hecho, todos los temas que en ese momento triunfaban en Los 40 Principales acababan siendo versionados en formato navideño en su colegio. Era su forma de jugar con las palabras, de dar rienda suelta a la pasión que por ellas sentía desde niña, cuando la bohemia y la ilusión de sus noches se debían a la lectura. Entonces empezó su "historia" como escritora.

"Veía mucho a mi madre leer en el sofá, al fondo del salón, y esas cosas acaban contagiándose. Leía de manera compulsiva, lo emocionante era que amaneciera mientras estaba leyendo, poder ser adulta así". Por Reyes y el Niño Jesús (nunca tuvo Papá Noel), Lagares sólo pedía libros.

Libros y más libros. Hasta que empezó a soñar con la posibilidad de escribirlos. "Siempre lo recuerdo como un complemento a mi forma de estar en el mundo. Y cuando disfrutas tanto de algo quieres acercarte, poseerlo, que sea tuyo, lo intentas de alguna manera, y quieres ver si tienes lo que tanto te gusta de otros".

Pero hay que ganarse la vida, cosa harto difícil de lograr a través de la escritura en esta España nuestra, que (no) cantaba Cecilia. Por eso, entre otras razones, se matriculó en Derecho, aunque ella quería ser periodista. Su padre le decía: "Todos esos que tienes ahí (refiriéndose a los articulistas de ABC, el periódico que se leía en su casa) no son periodistas, son abogados. Si quieres ser columnista, estudia Derecho, tienes tu vida tranquila y puedes escribir".

Y le hizo caso, pero aguantó poco tiempo, el justo y necesario para comprobar que le parecía "todo espantoso": "No veía cómo iba a entrar en la escritura si me separaba tanto de ella. Entonces, me puse a llorar y ya me dejaron entrar en Periodismo".

Vidas heredadas

Fue el comienzo de una intensa carrera que la llevó a ser directora de la revista Marie Claire y a convertirse, sí, en columnista, sin perder de vista lo ansiado desde el principio: escribir una novela. Sueño cumplido con la publicación de Sevillana (Lumen), un libro-espejo de esos en los que autora y lector se ven igual de reflejados, donde retrata esas vidas que todas las mujeres terminamos heredando por el mero hecho de serlo.

En ella hay mucho (más de lo que Lagares se piensa, incluso) de los Apegos feroces de Vivian Gornick y, también, del Entre visillos con el que Carmen Martín Gaite ganó el premio Nadal en 1957. Tres voces distintas, las de tres mujeres de una familia, presas del mismo ambiente opresivo que las conduce a repetir errores que merman la posibilidad de un futuro en el que poder ser ellas, y no sólo su cuerpo.

"Eso me gustaría saber", me responde cuando le pregunto dónde se ve en ese futuro que trata de dibujar para sus personajes. De momento, lleva seis meses en paro y es muy consciente de que el periodismo ha cambiado tanto, para mal, como la sociedad que debe contar. "Eso me provoca bastante desazón, desasosiego y tristeza. ¿Voy a poder seguir ligada al periodismo? No lo sé. De repente me planteo muchas cosas".

Lo que Lagares sí debe tener claro es que Sevillana es su primera novela, pero no será la última.