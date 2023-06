Sergio Álvarez, una vida en una maleta

2 Se lee en minutos Dídac Peyret



La puerta está semiabierta pero nadie me recibe, un gesto de confianza que altera el protocolo habitual cuando un desconocido te invita a su casa. El desconocido no lo es tanto: se llama Sergio Álvarez (Bogotá, 1965), es un escritor que vive de ser escritor y me espera al final de un comedor desconcertante.

El salón lo preside el retrato de un místico indio y las paredes están llenas de garabatos infantiles, que no quieren representar nada aunque representan mucho. “Cada vez que la madre de mi ahijada se enfada, la niña pinta la pared”. Lo cuenta con la gracia de los cuenteros: “Fíjate que pinta todo pero se guarda de pintar su habitación”.

Para él la literatura siempre han sido las historias que nos contamos. “Cuando dejé la universidad y me fui a vivir a la selva nos contábamos la vida cuando anochecía ¡Eso era literatura! Nadie había leído a Borges, pero eran tan buenos escritores como él porque lo que nos contábamos, mientras intentábamos que los moscones no nos comieran, eran historias fascinantes”.

Ahora vive “muy burguesamente” en esta casa del Eixample aunque hay en ella un desaliño que desafía la ambición de la zona. Álvarez, que reside entre Barcelona y Bogotá, puede parecer aquí algo desubicado: así se sintió en la universidad y también ahora entre escritores “acomodados” de América Latina que no hablan de política. “Cuando estudiaba filosofía en los trabajos en grupo mi gran preocupación era pagar el transporte, pero todos esos personajes se sentaban a hablar de sus traumas. Ese choque siempre me hizo apartar del tema del yo”.

"En América Latina los hijos no se piensan. Uno se enamora y la chica un día te dice: tengo un retraso. Yo tuve cinco con ese método"

Álvarez aborrece a los escritores que intelectualizan problemas del primer mundo. Para él la vida se abre camino. “Tengo 57 años pero mi vida siempre ha cabido en una maleta. Cuando uno intenta resolver las cosas básicas no hace planes. En América Latina los hijos no se piensan. Uno se enamora y la chica un día te dice: tengo un retraso. Yo tuve cinco con ese método”.

Violencia

Álvarez creció rodeado de violencia, el gran tema de su último libro El inmortal, donde un niño con el don de la inmortalidad se ve abocado al narcotráfico. “Cuando los policías son más criminales que los criminales, acabas ejerciendo la justicia por tu cuenta. El personaje es la metáfora de Colombia: cuando matar forma parte del sistema, ser inmortal puede ser un problema inmenso”.

Con el protagonista, buscaba reconciliarse con el realismo mágico, una herramienta que blanqueó atrocidades. “Si se caía un puente porque unos políticos habían robado el dinero la gente decía: bueno, este es el país del realismo mágico, aquí se caen los puentes”.

El inmortal encarna a la resistencia, personas que se rebelan ante la pérdida de humanidad. “La violencia en mi país tiene una contraparte, que es un vitalismo permanente: si vas a Bogotá, verás gente tomando y bailando. Cuando el sistema te presiona tanto, tratas de encontrar la felicidad, el amor y la vida por algún lado”.