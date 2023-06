Los libros de la semana: la poesía de Carmen Martín Gaite, la nueva novela de Michael Connelly y Simenon

La escritora Carmen Martín Gaite / Andreu Dalmau

Las hojas muertas

Bárbara Jacobs. Mapa Editorial. 17 €.

A través de una voz coral que destila orgullo y admiración, los hijos reconstruyen la vida de un padre que lucha por aquello que cree que es bueno para los demás. La historia de un hombre idealista que se acaba enfrentando a causas menos relucientes pero igual de trascendentes. Premio Xavier Villaurrutia, uno de los más prestigiosos de México, la editorial Mapa recupera este bello libro.

A rachas. Poesía reunida

Carmen Martín Gaite. La bella Varsovia. 16,54 €.

En 1947 apareció en la revista Trabajos y Días el poema La barca nevada. Lo firmaba Carmiña Martín Gaite y suponía el debut de quien buscaba aún su voz e incluso su nombre. Desde entonces, la autora mantuvo siempre su fidelidad a la poesía. Siguió escribiéndola, publicándola y recitándola. Una poesía apegada al tiempo, agridulce y lúdica, consciente de la tradición y ahora recuperada.

Estrella del desierto

Michael Connelly. AdN. 20,95 €.

Ha pasado un año desde que la detective Renée Ballard abandonó el cuerpo de policía cansada de la misoginia, la desmoralización y una burocracia interminable. Pero, después de que el jefe de policía en persona le diga que puede elegir su propio destino en el departamento, Ballard recupera su placa para reconstruir la Unidad de Casos Abiertos en la codiciada División de Robos y Homicidios.

No con un estallido

Patricia Capdevila. De Conatus. 19,90 €.

La protagonista de la primera novela de Patricia Capdevila hace tiempo que ha dejado atrás el barrio, pero lo que no puede dejar atrás es una sutil sensación de incomodidad, de no pertenencia, de exclusión. Sin retrato social ni costumbrismo de periferia, No con un estallido narra la experiencia desarraigada de Carla, la forma en la que su desclasamiento la enfrenta de nuevo al origen.

Diario del ladrón

Jean Genet. Cabaret Voltaire. 21,95 €.

En 2021, Diario del ladrón se reeditó en Francia siguiendo el texto original de 1948 y recuperando términos, frases y hasta párrafos censurados en su momento por pornográficos. Es por ello que se hacía urgente una nueva traducción de este monumento poético y erótico de la literatura del siglo XX también en español, un deseo hecho ahora realidad gracias a la editorial Cabaret Voltaire.

Los postigos verdes

Simenon. Anagrama / Acantilado. 14,90 €.

Cuando Émile Maugin, un célebre actor veterano, descubre que un problema cardíaco amenaza seriamente su salud, decide reflexionar sobre su vida. Soberbio, brusco y cínico, aunque en el fondo generoso, reina como un tirano sobre el pequeño grupo de devotos súbditos que lo rodean, incluida Alice, su jovencísima segunda esposa. El miedo a la muerte, sin embargo, se cierne sobre él.

La sangre de la virgen

Noticias relacionadas

Sammy Harkham. Fulgencio Pimentel. 35 €.

California. 1971. Un joven trata de abrirse camino en la industria del cine de terror y bajo presupuesto. Dividido entre el desorden de su vida familiar y sus escarceos en la vida disipada propia de la profesión, la frustrante realidad de sus posibilidades en el oficio entra en pugna con sus aspiraciones como artista, mientras los acontecimientos se suceden guiados por la fatalidad y también por una cierta banalidad.