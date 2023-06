Pilar Ruiz, escritora: "Lo que nos define como humanos es nuestra capacidad para compartir emociones"

La escritora Pilar Ruiz / EPE

Sí, he venido a hablar de mi libro, pero no mucho. O no del todo. Es lo malo de escribir un policiaco, que no puedes contar el argumento. Tampoco la trama, ni los giros sorprendentes. Y mucho menos desvelar quién es el asesino. Solo faltaría. Bastante tiene usted, sufrido lector o lectora, con elegir entre esos cientos de novedades que invaden las estanterías de las librerías, la publicidad cargante, las opiniones constantes y el riesgo a que le destripen un final. Por si fuera poco, aquí estamos los plumíferos pesados que demandamos atención, como si hiciéramos algo importante.

No solo vamos por el mundo reclamando dineros por unos pedacitos de papel mal cosidos, sino ese tiempo de ocio que ya no le sobra a nadie. Pretendemos quitarle horas de sueño, robarle esas horas que comparte con la familia o con los amigos. O de escuchar sus propios pensamientos en soledad, parece que eso también se ha convertido en un lujo. Pues de ese tiempo precioso vivimos los escritores, músicos, actores, conferenciantes, poetas, directores de teatro y de cine, además de un sinfín de oficios de mucho menos relumbrón y sin los cuales no existiría ningún espectáculo ni la cultura en general.

En el caso del cine, se suele ignorar a las muchísimas personas que trabajan detrás de la cámara; un ejército en la sombra, imprescindible para que cualquier película llegue a la pantalla. No una superproducción de Hollywood, no. Una modesta; española, por ejemplo. Una vez dirigí una película de esas, modestas, y en los títulos de crédito aparecían casi un centenar de profesionales.

Entre todos formábamos un extraño grupo humano que piensa, actúa y se mueve en contra del tiempo, la naturaleza y, sobre todo, la lógica. A este mundo tan distinto a lo que ella conoce se tiene que enfrentar Mar Lanza si quiere desvelar el misterio al que se enfrenta.

La inspectora Lanza, les explico, es la protagonista de esta novela. Una policía –claro– que ha sido militar, dura como el pedernal. Una especie de Clint Eastwood salido de las montañas cántabras más inhóspitas que puedan imaginar. Solo que a Mar le ocurren otras cosas, sobre todo porque es mujer y porque no tendría ningún interés volver a contar Harry el sucio, que ya está hecha.

Mar Lanza tiene que resolver un caso en el que hay gente del cine que pierde la cabeza o se la cortan, montañas traicioneras cubiertas de nieve, guiones que pueden matar, cinéfilos, actrices bellas y misteriosas, niñas perdidas en bosques llenos de lobos, policías corruptos, periodistas sabihondos y hasta una guerra, la de Afganistán. Mucho que contar. Ya ven, otra escritora que viene a hablar de su libro.

Como soy consciente de ello, a cambio de su tiempo, les prometo compartir con ustedes muchas páginas de intriga, peligro, sorpresa, esperanza, miedo, dolor y amor, mientras jugamos a hallar al asesino. Dicen que, desde los tiempos de Altamira, lo que nos define como humanos es nuestra capacidad para compartir emociones. Y pueden que tengan razón.

¿Les he contado que mi novela se llama La virgen sin cabeza? ¿No? Pues ya se lo he dicho. Gracias por leer.