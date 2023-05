Feria del Libro de Madrid: ¡Qué fantástica esta fiesta!

En la semana en la que abre sus puertas la 82 edición de la Feria del Libro de Madrid, ‘Abril’ reúne a representantes de cinco gremios que hacen posible tan especial celebración, todas lectoras antes que cualquier otra cosa: la escritora Pilar Adón, último premio Umbral al libro del año; la periodista de RNE Laura Barrachina; Ofelia Grande, editora de Siruela; Lola Larumbe, directora de la librería Alberti, y Blanca Navarro, responsable de comunicación.

P. Todas son grandes lectoras, y esa pasión por los libros se desata en la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué supone para ustedes?

Ofelia Grande: La feria es el momento culmen del año, vivimos desde enero pensando en ella. Es una auténtica fiesta, el momento en el que te das cuenta de que tu trabajo llega a la gente. Como editora, no tengo un contacto diario con los lectores y es maravilloso estar en la caseta y escucharlos. El día que acaba te quedas vacío, estás ya en septiembre, se ha terminado el curso.

Lola Larumbe: Es una feria maravillosa, aparte de las dificultades, de las deficiencias, es la sensación de estar en un sitio único, especial y haciendo algo que encuentras el sentido, porque la gente lo aprecia y lo reconoce. Cuando terminamos nos vamos con pena, porque vivir en el Retiro es una maravilla. Pero en una librería tienes que duplicarte, porque no cierras, las novedades siguen llegando, cosa increíble, con lo cual es muy complicado, porque es el sumatorio de la feria, con su horario particular, más el de la librería. Es como si abres una sucursal, pero a tope desde el primer momento. Es muy estresante. ¿Por qué los autores firman sólo los fines de semana cuando la feria dura 17 días? Cada año lo planteamos, pero las editoriales quieren que sus autores vengan viernes, sábados y domingos.

"La feria está en un parque histórico, con un espacio limitado y hay que tener cuidado con todo. Es como estar en el Prado" Lola Larumbe

Y, luego, claro, a todos los autores les gusta ir a la feria...

Pilar Adón: No a todos. Hay escritores que no van porque entienden que estás metido en una caseta y pareces un mono… Esa espera muchas veces no es agradable. Mi postura está en el extremo opuesto. Ante todo, somos lectores. Cuando estaba empezando a escribir, para mí la feria era el sitio en el que yo quería estar, la aspiración máxima. Con lo que cuesta conseguirlo, tener la posibilidad de estar en la feria firmando en determinadas librerías es un lujo. Es una fiesta y es algo que a mí, como la escritora que soy, me aporta muchísimo, porque es verdad que terminas cansada, a veces vienen más lectores, otras menos…

Alguna vez te toca firmando al lado de un influencer...

P. A.: Y ves que él tiene 300 y tú no... Eso sucede, pero, por mi manera de entender la literatura, estar ahí es cerrar el círculo. Para mí, la literatura no es un monólogo, es un diálogo entre la escritora que soy yo y el lector. Ese diálogo se produce en la soledad, pero la feria es el momento máximo, se cierra el círculo, y esa es una perspectiva mágica. Es el ambiente, es el lugar, estás con los libreros… Es un momento muy especial, no es sólo ir a firmar, vender libros, no es sólo el negocio.

Es comunidad, ¿no?

P. A. : Es comunidad, es la palabra perfecta. Estamos todos allí. Hay veces que sí que sientes que entras en un territorio un poco bipolar.

"Esta feria es distinta, es otra dimensión. Es la Feria del Libro de Madrid, pero es la Feria del Libro de todos. Si vienes, lo entiendes" Laura Barrachina

¿En qué sentido?

P. A. : Porque se da la circunstancia de que estás por la mañana escribiendo, con tu ropa de estar en casa, con las gafas puestas, en modo escritora, íntimo, y, de repente, te vistes de persona,te peinas, te pones las lentillas y te vas a la feria y entras en esta vorágine, este jolgorio, esta fiesta. Tú, que venías en modo in, sales a modo out. Se produce un clic muy curioso que a veces puede dar una sensación de bipolaridad absoluta, pero me acostumbro enseguida.

Para un periodista cultural, la feria es un reto, porque: ¿cómo contarla cada año sin repetirse?

Laura Barrachina: La feria es inabarcable. Te planteas: ¿este año qué cuento, dónde me detengo de las 361 casetas, de los autores a los que ya he entrevistado? Y, además, otro año más. Y, luego, hay mucha gente que dice: es la Feria del Libro de Madrid, pero todos tenemos nuestra feria del libro. Entonces, tienes que justificar que esta feria es distinta, que es otra dimensión, que es la Feria del Libro de Madrid pero es como la Feria del Libro de todos.

O. G. : La feria del libro de España.

L. B. : Pero eso cuesta fuera...

Y a veces no gusta...

L. B. :Exacto. Como medio nacional [RNE], tienes que justificar porqué estás hablando de la Feria del Libro de Madrid, y yo creo que muchas veces hay que justificárselo a quien no ha venido. Una vez que vienes, entiendes de qué estamos hablando. Y, luego, para mí la feria es un evento personal en mi vida, en mi trayectoria como persona.

Ofelia Grande, editora de Siruela / José Luis Roca

Es educación emocional.

L. B. : Es una educación emocional para los madrileños muy importante. Yo vivía en las afueras y con mis padres siempre iba a la feria. Ahora soy yo la que siempre voy con mis hijos un fin de semana y me encanta oír a los lectores, es lo que más me gusta, porque ahí sí que mides, como periodista, de qué va esto de la lectura, qué tipos de lectores hay en nuestro país.

"Para mí, la literatura es un diálogo entre la escritora que soy yo y el lector, y en la feria se cierra el círculo" Pilar Adón

Incluso hay gente que coge vacaciones para venir a la feria, forma parte de la agencia ocio cultural.

L. L. : Porque es una relación afectiva con la feria, la gente quiere a la feria. La fiesta de Madrid es la Feria del Libro, ni San Isidro ni nada.

L. B. :Es que deberían cambiarle el nombre: la Fiesta del Libro.

O. G. :Eso es bonito.

L. B. :Cambiaría ese aspecto de feria, jaula, mono que decía Pilar... Fiesta, venimos a la fiesta.

Una fiesta que es posible, también, gracias a la comunicación, a los responsables de prensa que organizan a los autores, los llevan a las firmas, están con ellos...

Blanca Navarro: No sólo es acompañar a los autores. En comunicación pasamos por todo: hablar con los editores, con los autores, con los distribuidores, con los libreros, con los periodistas… Es un punto de encuentro con todo el mundo, para nosotros es importantísima la complicidad. La feria ha cambiado, y Eva [Orúe, la actual directora] es la primera que lo dice. Mi trabajo también es ver qué influencer va a firmar…

La periodista Laura Barrachina / José Luis Roca

Este año va Ana Obregón...

B. N. : Lo sé. Una de las cosas que miro todos los días es ver dónde firma, porque no quiero que ningún autor que llevo yo firme a la vez que Ana Obregón o cualquier influencer, porque, si no, no merece la pena.

L. B. : ¿Pero vosotras creéis que Ana Obregón es competencia?

"Si los fenómenos de fans se ordenan bien, me encanta que estén. Es un modo de que los jóvenes lleguen a la lectura" Ofelia Grande

B. N. : Sí, porque los lectores no pueden llegara otros autores.

L. B: Pero no lo puedo entender, porque no es el mismo público...

O. G. : Depende del carácter, pero hay autores que se mosquean de verdad, a mí me ha pasado...

B. N. : Por eso es muy importante que no pasen esas cosas. Hay autores que igual pueden firmar mucho y otros no firmar, pero el trabajo de comunicación es argumentarles por qué están ahí y que es importante que estén. En la feria se hace un trabajo de comunicación global.

Lola Larumbe, directora de la librería Alberti / José Luis Roca

¿Cuesta llegar a los periodistas?

O. G. : En este sector cuesta llegar a todo. Los autores creen que cuesta llegar a los editores; los editores pensamos que los libreros no nos hacen tanto caso como mereceríamos y que los periodistas no hacen caso a nuestros autores; los libreros piensan que los distribuidores no les hacen caso… En realidad, vivimos en un mundo en el que todos pensamos que nos nos hacen caso.

L. B. : Es que desde enero empiezan a llegar paquetes… Yo tengo ahora mismo 50 cajas sin abrir de libros. Hay un exceso de libros.

L. L. : Y es inabarcable para todos.

O. G. : Pero es lo mismo que nos pasa a los editores con los autores, con los manuscritos que llegan.

¿Y cómo se para eso?

O. G. : Pues se para con el eterno compromiso, incumplido por parte de todos, que es el de publicar menos. Pero es que no es fácil, porque desde el punto de vista empresarial necesitas cubrir unos números de facturación anuales para sobrevivir.

P. A. : Yo no veo que haya posibilidades de frenarlo, porque no puedes realmente publicar menos.

O. G. : Puedes publicar menos cuando las cosas van o muy bien o muy mal.

L. L. : Lo que tensa son los grupos, el encontronazo de Random House con Planeta, que están en una permanente pelea por ocupar, ocupar, ocupar y no ceder ni un centímetro. Eso irradia a todo lo demás.

B. N. : ¿Y no pensáis que hay dos ferias, la de los grandes grupos y cadenas y la de editoriales independientes y librerías como la Alberti?

L. L. : Hay muchas ferias, es el ecosistema del libro y en la feria se plasma todo, no te puedes disfrazar de nada que no seas, vamos todos con la misma cara que tenemos.

La escritora Pilar Adón / José Luis Roca

¿Y creen que los fenómenos de fans presentes en la feria desvirtúan lo que es o lo que debería ser?

O. G. : Si eso se ordena y se organiza bien, a mí me encanta que estén. Si esta gente trae a la feria a 400 niñas a las que no se les habría ocurrido pasarse por allí, es una forma de que lleguen a la lectura.

L. B. : Yo estoy de acuerdo.

P. A. : Yo no estoy de acuerdo.

B. N. : Yo sí, porque eso hace que sea una fiesta del libro.

L. L. : El problema es que la feria está en un parque histórico, con un espacio súper limitado, y hay que tener cuidado con todo lo que nos rodea. Es como estar en un museo, es como si estuviéramos en la galería central del Museo del Prado. Tal y como está organizada la feria, no tiene condiciones físicas para asumir un fenómeno masivo de fans. Muchas veces eso disuade a los auténticos compradores de libros.

"No quiero que ningún autor que llevo yo firme a la vez que Ana Obregón o un ‘influencer’, porque, si no, no merece la pena" Blanca Navarro

Y la literatura queda eclipsada.

P. A. : Totalmente. Es como si llevas a un grupo de reguetón al Teatro Real pensando que luego la gente que va a ir a verlos va a escuchar Tosca o La traviata. No va a suceder.

O. G. : ¡Pero por lo menos han entrado en el Teatro Real!

L. B. : Y a lo mejor han seguido leyendo y con 20 años vuelven a la feria. Yo soy optimista.

P. A. : Es que el precio a pagar por esa masificación es excesivo. Ha llegado a tener que intervenir la Policía… ¿Y hasta qué punto esos libros son libros y no merchandising?

B. N. : Pero, aparte, ¿eso a quién beneficia? Porque normalmente no compran allí el libro, van con él desde casa, colapsan la feria, impiden que los lectores lleguen a otros autores que hacen literatura de verdad… ¿En qué puede beneficiar eso? A que sea más fiesta, únicamente.

Blanca Navarro, responsable de Disueño Comunicación / José Luis Roca

Para cerrar, me gustaría que pidieran algo para la feria, un deseo.

O. G. : Yo pediría que seamos respetuosos con el parque para que nos permitan seguir teniendo la feria ahí durante muchos años más.

L. L. : Pediría que vuelva la megafonía, porque acompañaba, informaba y daba oportunidad a que la gente pudiera desplazarse a lo largo de todas las casetas. Y que la feria sea alegre, que no haya tensiones y sea bonita, como siempre lo suele ser.

P. A. : Que vengan muchos lectores, que los encuentros sean estupendos y firme muchos libros.

L. B. : Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, que los visitantes sean conscientes de dónde están y respeten para que eso se mantenga ahí, porque si la feria sale del Retiro desaparece como la conocemos. Y que la feria cree nuevos lectores.

B. N. : Yo pediría una sala para que la prensa pueda trabajar. ¡Y viva la feria!