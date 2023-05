Sarah J. Maas, la reina de la fantasía juvenil

La escritora Sarah J. Maas, reina de la fantasía juvenil / EPE

“¡Ni en sueños le haría una reverencia! Si iban a ahorcarla, no pensaba dedicar los últimos minutos de su vida a arrastrarse ante nadie”. En esta peliaguda tesitura se veía Celeana Sardothien antes de que una oferta abriera la veda y ella empezara a vislumbrar, de nuevo, su libertad. Esclava, asesina, rebelde, impostora, superviviente… La protagonista de Trono de Cristal, el aclamado debut de Sarah Janet Maas (Nueva York, 1986), responde a todos esos calificativos y no se esconde; no ruega clemencia ni perdón ni busca redención por sus pecados.

En el universo literario de Maas, Cenicienta no va al baile para conocer al príncipe, sino para matar a su padre. Esta princesa perdida y derrochadora es tan diestra al piano como lo es con sus dagas; dura y blanda, tan pronto se deja agasajar con dulces, libros y joyas, como enumera las formas más creativas de matar a un hombre.

Leer a la americana superventas es sumergirse en un cuento a caballo entre Juego de Tronos y Buffy Cazavampiros, una aventura épica con mundos fantásticos como telón de fondo y romance a raudales. “El amor todo lo conquista, tanto en este mundo como en los de fantasía”, declaraba en una entrevista.

Es en gran medida gracias a sus apasionantes devaneos imaginarios que se ha coronado como una de las voces más relevantes en el subgénero que los angloparlantes denominan young-adult fantasy romance.

La semilla de Trono de Cristal germinó en Fiction Press, donde cautivó a multitud de jóvenes lectores, y floreció cuando Bloomsbury la publicó en 2012. Desde entonces, la saga no ha hecho más que expandirse y cosechar buenas críticas. El pasado febrero se lanzaron nuevas ediciones y el próximo 29 de mayo verá la luz la última entrega, Torre del Alba, que publicará en español la editorial Hidra.

Tras la ópera prima, Sarah J. Maas escribe Una corte de rosas y espinas y Ciudad Medialuna, de tono más sugerente. Tal ha sido el éxito de la travesía de Feyre Archeron por las cortes de Prythian que el productor Ronald D. Moore, conocido por llevar a televisión las novelas de Diana Gabaldon (Outlander), la coadaptará junto a la neoyorquina para Hulu.

Matar o morir, esa es la cuestión

Las insumisas protagonistas de Sarah J. Maas se ven abocadas a situaciones que las obligan a escoger entre defender su integridad moral o salvar su vida y la de sus seres queridos. Sus elecciones, a menudo moralmente cuestionables, son el catalizador y el pretexto de la autora para iniciar un descenso a las profundidades de la condición humana, allí donde habitan los monstruos. Mientras, los variopintos personajes luchan por preservar una brizna de humanidad.

La ferocidad es un atributo inherente a todas las mujeres ficticias de Maas: una joven Feyre se interna en un bosque prohibido para cazar a un lobo y liberar a su familia del yugo de la hambruna, la audaz Bryce Quinlan —heroína de la última trilogía en ciernes— busca a un asesino para vengar la muerte de sus amigos…Y en medio de no poca heroicidad, matices: una cazadora embellece con pinturas un mundo asediado por la guerra y la desigualdad social, una asesina acoge al cachorro más pequeño de la camada…

Todas las hijas de Maas están cortadas por el mismo patrón —mujeres polifacéticas y valientes que se atreven a desafiar el status quo— y eso, lejos de restarles atractivo, las convierte en personajes altamente adictivos. Y así, junto con un decorado envolvente, la pizca justa de picante y unos giros argumentales de infarto, Sarah J. Maas cocina dieciséis novelas que mantienen en vilo de principio a fin.