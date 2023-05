Springsteen, patrón del rock americano

Bruce Springsteen / EPC

2 Se lee en minutos Jesús Zotano



A pocas semanas de que Bruce Springsteen (Long Branch, Nueva Jersey, 1949) arranque su nueva y esperadísima gira europea -los días 28 y 30 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona-, la editorial Blume brinda a los seguidores españoles del músico de Nueva Jersey un grandioso volumen que repasa al detalle su extenso y profundo cancionero. Los periodistas Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon recorren la discografía del Jefe del rock partiendo de las nueve composiciones que dieron forma a su disco debut, Greetings from Asbury Park, N. J. (1973), para concluir en la docena de canciones de Letter to you (2020), el último trabajo de piezas propias de Springsteen, con el que recuperó a la enérgica E Street Band, con cuyos componentrs no grababa desde High hopes, en 2014.

A lo largo de sus 680 páginas, Bruce Springsteen. La historia detrás de sus 344 canciones pone la lupa en la inspiración, la composición, la grabación y la acogida de cada una de las canciones de la estrella estadounidense, un músico que ha reflejado como pocos la auténtica esencia, con sus luces y con sus sombras, del carácter norteamericano. Porque al tiempo que The Boss canta al espíritu yanqui que promulga las virtudes de la tierra de los valientes, el tesón de los hermanos que se cuidan los unos a los otros o el orgullo compartido de los habitantes del país de la libertad, los grandes coches y las carreteras interminables, Springsteen también apunta con su afilada Telecaster hacia la profunda amnesia que sufre su amada USA: capaz de olvidar a sus héroes de guerra y convivir con la injusticia, la desigualdad social y la pobreza como si no fueran cosa suya.

Durante más de medio siglo de trayectoria, el autor de Born to Run ha puesto música a las calles más solitarias de Filadelfia; se ha sumergido en los ríos de la decepción estadounidense; ha mirado de frente a la muerte en Nebraska; ha bailado en la oscuridad y el fuego del alma humana y ha transitado las autopistas hacia ninguna parte en las que viajan los deseos y las aspiraciones de aquellos que sueñan con ver cumplidas todas las promesas de la vida. Tocado en su infancia por la barita de Elvis Presley, zarandeado más tarde por el descaro de los Beatles e iluminado por la poética de Bob Dylan -con quien lo llegaron a comparar en sus inicios-, Bruce Springsteen ha desarrollado una personal y coherente carrera artística que lo ha convertido en el incuestionable patrón del rock americano y en uno de los músicos más idolatrados de todo el mundo.