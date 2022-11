Félix Riera: "Nuestra forma de estar en el mundo está cambiando más rápidamente de lo que se ve a simple vista"

2 Se lee en minutos Fèlix Riera



En los últimos tres años, ¿quién no conoce a un amigo o no tiene un conocido o familiar que ha tomado la decisión de cambiar de vida? No se trata de personas mayores que cambian de vida para afrontar sus últimos años, sino de jóvenes y adultos de mediana edad que canalizan su insatisfacción y su crítica al Estado con un voluntario y determinado abandono de sus obligaciones con él. Son personas que demandan el derecho moral de la Tierra, entendida como medida de todas las cosas, para luchar contra el cambio climático; consideran que los intereses de los hombres deben subordinarse a ella. Son aquellos que se rebelan, que dicen basta a la asfixia que les provoca el Estado y el capitalismo, pero también son quienes no quieren respirar aire contaminado y jóvenes que reivindican emanciparse lo antes posible del mundo de los adultos acusándoles de haber fracasado.

Son también todos aquellos que renuncian a seguir haciendo lo que la sociedad espera de ellos, los que quieren no solo tener derecho a hablar, a criticar y a deliberar, también a ser escuchados. Son personas que se sienten asediadas por la tecnología que les fiscaliza, les espía, les convierte en meros datos y destruye el espacio de lo íntimo. Son los que observan con temor el avance de los populismos que construyen nuevas murallas para contener el aumento de olas migratorias. Son los que reivindican la causa humana para luchar contra el avance imparable de la inteligencia artificial y la robótica. Y, sobre todo, son personas que se niegan a aceptar que no se puede hacer nada para evitar el colapso del planeta. El título del ensayo, El retorn al bosc, designa la reacción que están teniendo gran número de personas ante la catástrofe climática, económica, energética, militar y tecnológica. El retorn al bosc no solo es una metáfora para mostrar el emboscamiento de una parte de la sociedad ante la falta de respuesta de los estados, también una realidad, pues muchos miran hacia la naturaleza buscando la respuesta a sus vidas.

Hace unos dos años, el historiador José Enrique Ruiz-Domènec me invitó a participar en un ciclo de conferencias organizado por la Escuela Europea de Humanidades en el Palau Macaya de la Fundación La Caixa, para reflexionar sobre Cambio de era o mutación de la historia, el gran reto del siglo XXI. El encuentro, en el que participaron Josep Ramoneda, Anna Caballé, Antonio Diéguez, Almudena Blasco Vallés, Juan Arnau, Manuel Arias Maldonado, Anunciada Fernández de Córdova y Basilio Baltasar, me hizo constatar que se está plasmando un nuevo orden psicológico y que nuestra forma de estar en el mundo está cambiando más rápidamente de lo que se ve a simple vista. Pasadas unas semanas, La Maleta de Portbou me solicitó un artículo sobre el contenido de mi intervención que dio lugar al texto El nuevo mundo. En este texto se desarrollan, en parte, algunas de las ideas principales de El retorn al bosc. La génesis del ensayo es el resultado del intercambio de ideas con artistas, pensadores y políticos que, a lo largo de los años, como ocurrió con el encuentro propiciado por Ruiz-Domènec, me han revelado que se está produciendo una revolución silenciosa en la sociedad.

'El retorn al bosc' Autor: Fèlix Riera Editorial: Pòrtic 128 páginas. 16 euros

