Algo huele a podrido en Roma

El sábado 6 de marzo de 2016 Manuel Foffo sale de su casa poco después de las siete de la mañana. Ha quedado con algunos miembros de su familia para asistir al entierro del tío Rodolfo. Tras un buen rato en la carretera, el padre de Manuel presiente que algo no va bien. Ha pasado algo, su hijo no es el mismo de siempre. Le pregunta por qué no respondió a sus llamadas cuando quiso avisarle de la muerte de su tío. Este le dice que iba de coca hasta las cejas. Su padre no da crédito. ¿Cómo pudiste caer tan bajo?, le interpela. A lo que Manuel le dice que ha caído todavía más bajo, porque ha matado a alguien con la ayuda de otra persona.

Este es el arranque de La ciudad de los vivos de Nicola Lagioia (Literatura Random House, 2022); un true crime que nos cuenta la historia de cómo Manuel y Marco se convirtieron en dos de los asesinos más famosos de Italia. El libro se divide en seis partes. La crónica de lo sucedido se concentra en las partes uno, dos y cuatro. Si en la primera y la segunda se nos narran los acontecimientos posteriores al descubrimiento del asesinato de Luca Varani a manos de Manuel y Marco, en la cuarta se reproducen los días previos y el crimen en sí.

Todo este relato está basado en documentación judicial, sentencias en firme, declaraciones oficiales y entrevistas. Algunos de los sucesos narrados en La ciudad de los vivos son de una crudeza tal que como lectores debemos hacer el ejercicio de no olvidar que nos encontramos ante una obra de no ficción. No frivolizar, no confundir con una invención. Las otras tres partes se centran, en esencia, en dos elementos. El primero, el proceso de escritura de Nicola Lagioia. Cómo se enfrenta al caso, sus obsesiones, las implicaciones que tiene esta historia para él. Ahí juega un papel fundamental su relación de amor con la ciudad de Roma. Tanto es así que transmite la sensación de que todo esto no habría podido suceder en otro lugar. Y pegado a ese romanticismo también está la dureza del retrato de la sociedad italiana.

A lo largo de las páginas veremos que se desprende un molesto tufo a homofobia y misoginia. Todo lo que se percibe como femenino o como algún tipo de masculinidad poco canónica es susceptible de ser castigado.

El segundo aspecto, que encontramos sobre todo en la tercera parte, serían las declaraciones aleatorias de aquellos que se relacionaron en algún momento con los asesinos. Recoger las opiniones de personas que no tienen que ver con el caso, que en ocasiones apenas conocían a Manuel y Marco, puede parecer un tanto irresponsable. No obstante, debemos recordar que estos acontecimientos sucedieron en 2016. No existe ya un solo crimen susceptible de convertirse en un circo de feria. Las tertulias en los programas de televisión y la desinformación asociada a las redes sociales, llevan en muchas ocasiones a dar por válidos este tipo de testimonios tan poco fiables. Pero que, nos guste o no, influyen en el desarrollo de las investigaciones policiales. El juicio mediático llega a determinar el transcurso del procedimiento legal. Y sea acertado o no, esta obra recoge la importancia de las cloacas que configuran la imagen que construimos entre todos de un presunto criminal.

