Crítica de 'El hombre amansado', de Horacio Castellanos Moya: retrato de una neurosis paranoide

Horacio Castellanos Moya es una de las voces más prestigiosas e interesantes de Latinoamérica. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Malcolm Otero Barral



Horacio Castellanos Moya es una de las voces más prestigiosas e interesantes de Latinoamérica. Alguna de sus obras, como El asco. Thomas Bernhard en San Salvador, un brillante y demoledor monólogo que fulmina las esencias patrias de su país, San Salvador, e Insensatez, que desmenuza ferozmente la violencia de la guerra en un país centroamericano no mencionado pero que se puede identificar como Guatemala, son libros indispensables y suelen incluirse, con razón, en las listas de las mejores novelas de América Latina de las últimas décadas. Castellanos Moya ha vertebrado su ya extensa obra con algunos elementos comunes como la violencia (desde la violencia directa hasta la que se imbrica en la sociedad y la que se lleva en el recuerdo) o el sentimiento de extrañamiento del expatriado.

En El hombre amansado, el autor salvadoreño retoma al personaje de Erasmo Aragón, que sus lectores fieles recordaran de su aclamada novela Moronga y de otras anteriores como El sueño del retorno, y que es, en cierto modo, un trasunto del propio autor. Pero si en Moronga tenía el contrapeso del exguerrillero José Zeledón y la violencia era la protagonista, en El hombre amansado nos encontramos con una planicie narrativa que hace larga una novela de poco más de 140 páginas.

Esta novela nos lleva a Suecia, país al que ha viajado Erasmo desde EEUU tras un chantaje y una falsa acusación de abuso de la que sale absuelto pero por la que pierde su plaza en la universidad de Merlow City, ciudad inventada por el autor. Este traslado se consuma tras iniciar una relación con una enfermera sueca que le atiende tras el colapso mental que le produce su acusación y expulsión de la universidad.

Y aquí aparece uno de los puntos débiles de la novela: la relación amorosa con la enfermera sueca no resulta creíble desde el principio pero aún menos su convivencia (mantenido por la enfermera y solo con pequeños ingresos de algunas traducciones) en el país escandinavo. El personaje de Josefin está desdibujado y sin matices, y su relación con el protagonista, supuestamente muy carnal y llena de presuntas alusiones morbosas, como pueriles conversaciones sobre experiencias sexuales previas no acaban de ofrecernos a un personaje verosímil. Esta relación de cartón piedra no eleva su atractivo ni siquiera cuando ella descubre que es portadora de hepatitis C y el protagonista sufre ante la posibilidad de estar contagiado. Produce uno de los efectos más peligroso: desinterés.

Tampoco uno de los elementos troncales de la obra de Castellanos Moya, el extrañamiento del exiliado, consigue en este texto mayores logros que los de la anécdota. Ni sus dificultades de comunicación ni su relación con dos expatriados latinoamericanos poseen verdadera sustancia. El protagonista siente que no tiene nada en común con estos dos personajes, que no le importan. Al lector tampoco.

Todo el texto está marcado por la rijosidad de Erasmo Aragón. Su descripción de las mujeres, a veces sonrojante, y sus fantasías de acostarse con guapas camareras, y algún intento frustrado, nos devuelven a un personaje que, más que obsesionado por el sexo, tiene una mentalidad adolescente a pesar de ser profesor universitario.

El acierto, quizá el único, es el de mostrar la mente insegura, paranoica, celosa y desconfiada del protagonista que calma sus angustias con ansiolíticos. Aunque no consigue despertar la empatía del lector, sí es un buen retrato de las tribulaciones y debilidades de un neurótico que pasa por una depresión.

Castellanos Moya ha desaprovechado esta novela para manejar con destreza un arma de la que, con frecuencia, ha sabido sacar partido: el humor. Si bien el texto parece pretender estar entreverado de sutil comicidad, no juega bien sus cartas. Ni siquiera, en el mejor capítulo, en el que, tras un fracasado intento de flirteo y de mezclar alcohol con la medicación, se desata un ritmo frenético que concluye con un momento escatológico (se ha cagado en la habitación y no lo recuerda), logra arrancarnos una sonrisa.

En definitiva, El hombre amansado no es más que un spin off de novelas anteriores en el que autor nos da pinceladas de elementos que el lector asiduo conoce (como el trabajo de Erasmo Aragón sobre el poeta revolucionario Roque Dalton) pero que dejarán frío a quien llegue a Castellanos Moya a través de este libro, que no es más que un retrato decente de una neurosis paranoide.

'El hombre amansado' Horacio Castellanos Moya Literatura Random House 144 páginas, 16,90 euros

Noticias relacionadas