Carla Hidalgo: "Un mundo sin libros sería ignorante, cautivo y sin libertad"

Actriz, presentadora de televisión y productora de teatro, esta mujer recomienda abrir la mente de los niños a través de los cuentos y así hacer del mundo un lugar más agradable

P. Imagine un mundo sin libros, un planeta sin literatura.

R. Ni mucho menos, los libros son la inspiración, la sabiduría, el pasado y el presente de la humanidad y de los planetas en su conjunto. Un mundo sin libros sería un mundo ignorante, cautivo, sin libertad, sin creatividad ni imaginación.

P. ¿Cuáles son los libros en primera fila de su memoria?

R. Candela de Juan del Val. Me gusta la lectura que me transporta a un relato fresco y cercano. Y esa obra me gustó mucho por su esencia popular y su fácil lectura. También Harun y el mar de las historias de Salman Rushdie, un regalo de mi querido Ángel Jodra, actor en la serie El Pueblo, un relato fabulesco y divertido que llega a mis manos con mucho cariño y en momento especial.

P. ¿El título que está esperando a ser leído?

R. El libro de poesía de Roberto Álamo, Amantes venía de amar, regalo de otro compañero al que admiro y he tenido la suerte de entrevistar y también trabajar con él. Me llama la atención el poema La Fiebre, el maltrato a un niño.

P. Ha interpretado recientemente y con notable éxito en teatro la historia del fútbol femenino sobre un libreto del dramaturgo y escritor Stefano Massini.

R. Sí. La esencia de la obra es la lucha constante de la mujer por salir de los roles establecidos, hija, esposa y madre. Una historia real que cuenta los principios de las mujeres en un deporte liderado por hombres. Es una historia esencial para conocer cómo empezamos a jugar. Un relato soterrado en la historia, necesario e imprescindible para todos. Ladies Football Club es una función con un elenco de once mujeres en el escenario, cantando bailando y dando forma a un texto poético y maravilloso.

P. Trabaja usted con niños en temas de producción. ¿Qué cuento nunca ha de perderse un niño antes de los 12 años?

R. Soy profesora de teatro para niños. Es una herramienta necesaria para su desarrollo intelectual y creativo. Los cuentos son una forma de abrirles al mundo a través de la lectura. Cuentos como El Emocionario, tan aplaudido y tan práctico para darles a conocer las emociones y cómo gestionarlas. Es de Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero Valcárcel. También 53 Pecas, que enseña a aceptar las imperfecciones, y El color de tu piel, una enseñanza sobre la gratitud, ambos de Desirée Acevedo.

