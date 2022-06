Grazia Giordano: "Lo más complicado ha sido exponerme al mundo y darme a conocer como escritora de erótica"

La escritora napolitana presenta 'El diario de Lilith', un recopilatorio de textos eróticos que ponen de manifiesto el sexo como método de comunicación

La escritora Grazia Giordano en los Jardines del Buen Retiro, en Madrid. / ALBA VIGARAY

3 Se lee en minutos Grazia Giordano



Cuando a un autor se le pide que hable de su libro, es como pedir a una madre que hable de su hijo. En Nápoles decimos que cada cucaracha es bonita para su propia madre (traducido literalmente). Bien, vengo a presentar mi libro y lo hago pisando fuerte, porque El diario de Lilith es un libro que no deja indiferente. Empiezo por hablar de la autora, una napolitana que lleva viviendo en Madrid desde hace 21 años y ha adoptado el idioma a tal punto que escribe en castellano.

Apostó por escribir relatos eróticos, exactamente diecisiete, empezando todo como un juego. Le propusieron escribir en un periódico, tener su propia sección y eligió la literatura erótica para provocar al lector. Lo consiguió. Sus relatos tuvieron éxito tanto a través de las publicaciones como en su difusión por las redes sociales. Gracias al interés de los lectores nació la idea de recopilar los relatos y hacer de ellos un libro.

Parece todo muy bonito, pero no ha sido fácil para mí escribir sobre sexo. No me faltaban argumentos, fantasía o ganas. Lo más complicado ha sido exponerme al mundo y hacerme conocer como escritora de literatura erótica. Llegué a pensar que lo conveniente fuese firmar mi obra con un seudónimo, para protegerme de las opiniones de la gente, de los amigos y de la familia. Sentía esa carga de vergüenza con la que naces y desarrollas por educación cultural. Pero grité, grité tan fuerte que salió de mi la Grazia rebelde, la que quiere sentirse libre de hacer y ser. Me sentí libre y, sobre todo, lista para dar explicaciones a mi familia y contestar a las preguntas de los amigos, o no.

El diario de Lilith es un grito a la libertad. La protagonista de mi libro es una mujer sin edad. Cuenta sus aventuras sexuales y cómo usa el sexo para relacionarse con las personas. Lilith es un nombre ficticio. Nos recuerda a esa figura mitológica que ha sido expulsada del paraíso por no querer yacer bajo Adán y poder sentirse libre sexualmente. De hecho, la protagonista no tiene nombre, se presenta a las personas y en ningún momento dice su nombre. Esto surge de la idea de que cada lector puede identificarse, sentirse protagonista de las historias relatadas en el libro. El hecho de que esté escrito en primera persona, que sean historias atemporales y en lugares reales, también ayuda.

Lilith busca la pasión en la persona, sea hombre o mujer, y busca el alma de cada una de ellas más allá de su nombre o su condición sexual, ejerciendo un panteísmo sexual abigarrado e inolvidable. Porque Lilith no es una sola mujer, sino compendio de muchas, todas ellas atrevidas y libres de prejuicios.

En cada relato se descubre una mujer diferente, una mujer que se adapta a cada situación y a cada persona, una mujer camaleónica. Los relatos reflejan elegancia, emociones y pasión. Un lenguaje directo y explícito con un estilo elegante atrapando al lector y llevándolo a través de innumerables situaciones que no le dejan indiferente. Más que una lectura es una experiencia personal vívidamente sexual... Eso dicen.

Lilith experimenta el sexo sin medida, no planifica, se deja llevar por un instinto arcaico que conduce sus emociones hacia escenarios donde el placer es medio y es fin. Hace y se deja hacer en ese difícil equilibrio de los amantes. Su generosidad exige también de vasallaje, no niega una caricia pero inmediatamente después arquea su cuerpo para recibir el regalo sublime del tacto. El poder más absoluto es el de la seducción, y Lilith ha hecho de ella un arte que regala por doquier a quien sabe merecerlo.

Es cómplice, ama, sumisa, amante. A veces perversa, otras dulce, fiera. Es la experiencia de tu vida y si tienes la suerte de encontrarte con ella se abre ante ti una dimensión de placer que desconocías. Pero no te confundas, Lilith es todo corazón, y su entrega es una descarga emocional que precisa de la conexión más profunda con el otro para ser y dar vida a través del sexo. Lilith es un viaje de los sentidos. ¿Vienes?

'El diario de Lilith' Autora: Grazia Giordano Editorial: Círculo Rojo 110 páginas. 14,15 euros

