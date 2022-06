Los cuatro libros de Elena Pita: referencias muy útiles

Los cuatro libros de Elena Pita.

Elena Pita



Cuando empiezas a leer una historia de Nancy Huston, esperas encontrar esas bizarras conexiones que la vida aparente nos oculta. Una interconexión cósmica que ella desarrolla en forma de novela coral, dando voz a todos sus personajes por igual, aunque el narrador vaya cambiando de primera a tercera persona. Los caracteres de Huston bucean en busca de los motivos que les han llevado a su actual existencia, con la que siempre son críticos. Por el camino, al ritmo que desgrana personalidades tan comunes como singulares somos cada uno, la autora nos va hablando de asuntos esenciales: el racismo y sus aún indelebles secuelas, la homosexualidad en los albores de su legalización o los vientres de alquiler.

'Árbol del olvido' Autora: Nancy Huston Traducción: Antonio Soler Editorial: Galaxia Gutenberg 272 páginas. 22 euros

Nell Leyshon era una reputada dramaturga británica que un día, a la espera de que su última obra subiera a las tablas en el West End, decidió transformarla en novela. Sin utilizar ni una sola mayúscula, en un lenguaje decimonónico escrito como se habla, pues sus protagonistas no saben leer ni escribir, conquistó al mundo entero y aquel Del color de la leche (año 2012) se convirtió en un best-seller de culto (no, no siempre es un oxímoron). Regresa ahora con parecida fórmula, más elaborada: no encontrará el lector ni punto ni coma a lo largo de sus 218 páginas, trayéndonos una lectura si cabe más ágil y sorprendente. La escuela de canto se lee a la velocidad que su lenguaje habla, arrastrándonos a un tiempo histórico oscuro y a una miseria, humana y material, que ahora nos parece inasumible; y siempre narrada desde los ojos y la burda lengua de un analfabeto. Tal parece ser su asunto favorito, explicar al mundo el poder del conocimiento. Inglaterra rural, siglo XVI, una niña curtida en los malos tratos, el trabajo duro, el machismo, iletrada e inculta en grado sumo pero sabia, valiente, imaginativa y extraordinariamente dotada para el canto, se desvía en el corto sendero que lleva de la cuadra de sus padres al mercado y descubre un mundo insospechado.

'La escuela de canto' Autor: Nell Leyshon Traducción: Mariano Peyrou Editorial: Sexto Piso 218 páginas. 19, 90 euros

Las voces más naifs no se cansaron de proclamar que los recientes y sucesivos confinamientos, y el estupor ante la muerte colectiva, nos harían más solidarios y esenciales. Mientras el estado de las cosas derivaba en esto, J. Á. González Sainz nos sorprendió con un libro de reflexiones que, éstas sí, pueden sin pretenderlo provocar un replanteamiento vital. La idea no es de ahora, le viene de hace casi una década al autor. Ayudado de una gran capacidad para la observación y el análisis y una narrativa tan precisa como envolvente, y apoyado en la obra y el pensamiento de grandes maestros en su género, el autor relata en formato de micro ensayo su regreso a la simplicidad y la esencia de lo real y del tiempo.

'La vida pequeña. El arte de la fuga' Autor: J. Á. González Sainz Editorial: Anagrama 208 páginas. 17,90 euros

Aparece por donde menos te lo esperas y de pronto el lector se ve envuelto en una escena imposible y aterradora pero real porque la está leyendo, contada con tal descarnada destreza que se escucha respirar y soplar el aire, y se huele, y ya uno no puede escurrirse. Esta es la maestría del terror que Mariana Enriquez despliega en estos doce cuentos reunidos en Los peligros de fumar en la cama. Anagrama recupera ahora su primera novela, Bajar es lo peor, escrita a los 19 años: adolescencia, drogas, destrucción, rock and roll, que pese al rechazo de la crítica se convirtió en un libro de culto y un long and best seller resistente al paso del tiempo.

'Los peligros de fumar en la cama' Autora: Mariana Enriquez Editorial: Anagrama 280 páginas. 18,90 euros

