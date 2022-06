Los cuatro libros de Olga Merino: el carpintero ucraniano

La escritora recomienda cuatro novelas donde el conflicto, interior o exterior, es la base del argumento

He contado los libros acumulados bajo la mesa de escribir (97) y en el pasillo (74), a la espera de un acomodo digno que Andréi, mi carpintero ucraniano, está terminando de montar. Bueno, Andréi no es nada mío, salvo el hecho de que ha estado en casa en tres ocasiones, cada una con su estantería. Es un hombre circunspecto, de manos recias, capaces de enderezar un clavo a la brava. Sé que le gusta Dostoyevski porque me lo comentó la última vez, pero hoy se interpone un silencio raruno, como si ambos conociéramos un secreto infame. Solo se escuchan el tecleo del ordenador y algún un martillazo seco. El piso está lleno de recuerdos rusos y soviéticos que también parecen incómodos: el póster de la peli El acorazado Potemkin, un icono, una bala de kaláshnikov sin detonar, porcelana blanquiazul de gzhel, un frasquito de botica con el águila bicéfala de los zares… El entusiasmo del taladro interrumpe el párrafo.

Entre la mesa y el pasillo, 171 libros intactos, más los que caerán en la Feria de Madrid. Me he entretenido en contarlos uno a uno para procrastinar estas líneas o, mejor dicho, "trasmañanar", una palabra preciosa que he aprendido en el ensayo El peligro de estar cuerda (Seix Barral), de Rosa Montero. Supone cierto alivio compartir fantasías y rarezas con otros congéneres. El cerebro creativo, el que escribe, pinta, borda o monta maquetas de veleros, se parece a un árbol mal podado cuyas ramas fantasma siguen buscando la luz. En el fondo, estar un poco loco es una tabla de salvación.

'El peligro de estar cuerda' Autora: Rosa Montero Editorial: Seix Barral 360 páginas. 19,85 euros

Como los escritores solemos tener cabezas que no acaban de carburar bien, ni en los asuntos del dinero, nos conviene tener cerca a alguien que nos pastoree, como hacía Carmen Balcells, impulsora del boom latinoamericano. He disfrutado mucho la biografía publicada por su tocaya Carme Riera, quien conoció a fondo a la superagente literaria con licencia para matar. ¡Qué personajón! Rápida de reflejos, astuta, sentimental, vulnerable, algo narcisista, genial y a veces terrible. No ha debido de ser fácil acometer la escritura de Carmen Balcells, traficante de palabras (Debate). Si alguien espera una hagiografía, que llame a otra puerta.

'La presidenta' Autora: Alicia Giménez Bartlett Editorial: Alfaguara 344 páginas. 18,90 euros

Otra señora de armas tomar fue Rita Barberá, exalcaldesa de València, gran aficionada al whisky JB y a la tortilla de patatas, fallecida en 2016 en la soledad de un hotel de lujo en Madrid. En ella se inspira Alicia Giménez Bartlett para crear a su trasunto, Vita Castellá, supuesta presidenta de la Generalitat Valenciana, envenenada con cianuro en el café. He devorado las páginas con las pesquisas de las dos nuevas inspectoras novatas, las hermanas Miralles, que le dan un respiro a la veterana Petra Delicado. El oído finísimo de la autora para el idioma, diálogos chispeantes y golpes de humor permean La presidenta (Negra Alfaguara) sobre el trasfondo de este gran fenómeno sociopolítico de los años 90: una corrupción de traca.

'Carmen Balcells, traficante de palabras' Autora: Carme Riera Editorial: Debate 512 páginas. 21,75 euros

Cuando acaba de colocar la última balda, Andréi me pilla leyendo la reedición ampliada de los relatos sobre la guerra civil que Ignacio Martínez de Pisón ha compilado para Catedral y suponen la gran novela colectiva sobre la contienda. Dejo el libro sobre la mesa. Andréi lee el título de reojo (Partes de guerra) y me mira. Nos miramos sin decir nada, no hace falta. Esta nueva guerra duele tanto como aquella. Él sabe. Yo sé. Callamos.

'Partes de guerra' Autor: Ignacio Martínez de Pisón Editorial: Catedral 480 páginas. 25 euros

