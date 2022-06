Una Feria de fenómenos literarios

Cada edición ha tenido su éxito editorial. No siempre están relacionados con la promoción del libro. Todo lo contrario. Es el lector quien manda y de ahí las muchas sorpresas en estos últimos diez años de feria

Año tras año, atrincherados o deambulando entre casetas, los fenómenos literarios confluyen en el Paseo de Coches de El Retiro. Se trata de un puñado de libros y de autores que, debido a sus singularidades, captan la atención de quienes acuden a la Feria y se dejan acariciar por ellos. No hablamos de aquellos que ocupan las primeras posiciones en las listas de los más vendidos, sino de la conjunción de estilos e historias que conectan con los lectores y se manifiestan en una de las citas editoriales más importantes de España.

"Un fenómeno literario", explica Luisa Núñez, escritora y directora de Canal Literatura, el portal murciano dedicado a la promoción de escritores noveles, "se da cuando se establece la comunicación entre un creador y un recreador. Es decir: entre el escritor que crea un mundo, lo cuenta y lo trasmite y una persona que, basada en sus propias vivencias, pensamientos y recuerdos, lo recrea para sí misma. Cuando un libro te hace reflexionar y te remueve por dentro, te fijas en quién lo ha escrito, te interesas por él y sigues el resto de su obra. Eso es un fenómeno literario".

En la última década, la Feria del Libro de Madrid ha exhibido fenómenos protagonizados por autores nuevos o consagrados, lanzados por grandes grupos editoriales o sellos independientes, que se han expresado en géneros como la novela, el ensayo o la poesía. La mayoría de las veces, su éxito es el resultado del boca-oreja entre el público y no de feroces campañas publicitarias. Así ocurrió en 2012, cuando la comunidad de lectores de Carlos Ruiz Zafón se congregó en el Retiro para que les firmara, sobre todo, El prisionero del cielo, el tercer libro de la saga del Cementerio de los libros olvidados, con la que el escritor catalán fallecido en 2020 contribuyó a elevar los índices de lectura de varios países. "En El prisionero del cielo, lo fundamental del argumento es el anatema contra el enemigo demoniaco, crítico literario remilgado y cruel, personificado en el desagradable director del penal, celoso perseguidor de toda literatura que conquiste el fervor de muchos lectores", dice el poeta y crítico literario Javier Lostalé. "Carlos Ruiz Zafón simplificó en esa novela sus técnicas literarias, afilándolas hasta lo esencial: la intriga y el arte de llevar al lector de una página a otra, una habilidad a la que también se le llama talento".

Algo muy similar ocurrió en la Feria los dos siguientes años, pero esta vez la protagonista fue Dolores Redondo, que había iniciado su Trilogía del Baztán con El guardián invisible, novela negra situada en Navarra. Y luego con La templanza, de María Dueñas, cuya historia transita por algunas excolonias españolas en la segunda mitad del XIX, y más tarde con Cicatriz y Reina roja, del periodista Juan Gómez-Jurado. Redondo, Dueñas y Jurado son tres de los escritores que en el último decenio han establecido una fuerte conexión con los lectores (quizá tomando el relevo de nombres como Javier Sierra e Ildefonso Falcones). Por eso piden ser valorados por sus proyectos literarios y no por sus cifras de ventas.

Combinación de factores

"El encuentro con los lectores en la Feria siempre es una gozada. Cada uno se mete en las historias a su manera y le saca su propio jugo", subraya María Dueñas, quien atribuye su éxito a "la combinación de varios factores. En primer lugar, la acción de la historia, que es muy dinámica y hace que el lector se enganche y no pueda dejar de leerla. También influyen mucho los giros inesperados y las pequeñas tramas dentro de la historia general o los personajes que vienen y desaparecen".

Juan Gómez-Jurado, por su parte, trabaja con planteamientos similares: "Mi obligación como escritor de misterio es hacer que todo sea un engaño, agitar la mano en un lugar para sacar el conejo de la chistera por otro. Me dejo la vida en encontrar la palabra exacta para cada cosa. Intento construir un lenguaje literario dentro de las reglas de mi género", explica.

Pero a veces lo que durante estos años ha atrapado al público no ha sido una novela, sino una complicación de poemas o un ensayo. En 2015, Marwan, el cantautor madrileño de padre palestino, intercambió un sinfín de comentarios con sus lectores en el Retiro, pues acababa de publicar Todos mis futuros son contigo, una "autopsia emocional", según él mismo. "La verdad es que no me esperaba el boom tan brutal de mis poemas. El de las canciones es resultado 20 años, pero los libros son más recientes y han tenido mucho éxito", arguye el también autor del poemario Apuntes sobre mi paso por el invierno. "Me sorprende, porque soy sobre todo músico, y no me esperaba todo este cariño de la gente hacia mis libros. Con todo esto de Internet y las redes sociales, la gente ha perdido la capacidad de leer cosas largas. Tal vez por eso el poema es un buen formato para conectar con ellos".

En 2016, Sergio del Molino hizo a un lado la ficción, se fue por las carreteras secundarias y publicó un ensayo que suscitó un debate nacional. Con datos, argumentos, descripciones y referencias culturales (una estructura que, en términos generales, no suele ser atractiva a nivel masivo), La España vacía se convirtió en un inesperado libro-revelación que, a través de su mirada política, reivindicó la existencia de las zonas rurales abandonadas, descuidadas y olvidadas y se apoderó así de la conversación cotidiana pues, en el fondo, hablaba de nuestras familias, sus raíces y sus formas de vivir, tal y como le expresaban ese año los lectores al autor en el Retiro. "La España vacía es uno de esos libros que llegan a ser algo muy original por ser cosas distintas. Es un ensayo histórico, pero también es un relato de viajes, en coche o por los libros y por las películas, y a la vez es una confesión personal, el testimonio de alguien que mira su país desde la perspectiva exacta de su generación y de su tiempo", sostiene el novelista Antonio Muñoz Molina.

Seducción ensayística

La seducción ensayística germinó otro fenómeno literario durante el confinamiento pandémico. En el otoño de 2019, Irene Vallejo dio a conocer su declaración de amor a lectura, a la literatura y a los libros en El infinito en un junco. La gente lo descubrió durante el encierro de 2020, lo abrazó en medio de las restricciones sanitarias y en la Feria del año pasado, todavía con algunas restricciones impuestas, acudió a encontrarse con la autora que, a día de hoy, sigue tan sorprendida como agradecida por la acogida de su libro. "Muchos lectores me dicen que hay un sentimiento de pertenencia, quien lo lee hoy siente que forma parte de esa aventura épica, del esfuerzo para que todo ese bagaje de libros, poemas, siga avanzando hacia el futuro", resume la filóloga zaragozana que ahora viaja por el mundo con su ensayo como bandera.

Con una novela corta, sencilla, autobiográfica y plagada de una oralidad descarada, publicada en una editorial independiente, la debutante Andrea Abreu desconcertó con su frescura también en medio de la pandemia y, cuando se pudo, la gente fue a agradecerle "que hablara de ella y como ella". Su Panza de burro, para muchos tan local e intraducible, hoy está en las librerías de más de 30 países. "Es uno de esos raros libros que tienen la oportunidad de ensanchar la percepción que una literatura nacional tiene de sí misma", afirma el crítico literario Carlos Pardo.

Pero antes, en 2017, al Retiro acudió una legión de lectores que, gracias a un voluminoso ejemplar, logró comprender de una vez y para siempre uno de los conflictos contemporáneos que durante años hizo de España una presa del terror. Patria, de Fernando Aramburu, contó la historia de dos familias vecinas separadas por un asesinato etarra en un pueblo abertzale consumido por la violencia y el silencio. "Allí está todo: la lucha armada y el encarcelamiento de sus héroes, la hipócrita y cruel ocultación de sus víctimas, la mentalidad de pueblo elegido y perseguido, el bochornoso papel de la Iglesia católica, y la diaria y sistemática práctica de división de una comunidad en buenos y malos", afirma el catedrático de literatura española José-Carlos Mainer. Tal vez por el tema o por el contexto o por la forma literaria, o por todo junto, Aramburu dio en el clavo y ese año en la Feria se pasó varias horas atendiendo al numeroso público que convirtió su novela en un fenómeno literario.

Almudena, la constante Algunas veces, durante las tres largas semanas que dura la Feria del Libro de Madrid, Almudena Grandes solía reponer fuerzas echándose una siesta. La escritora más querida de esta cita editorial (¿alguien lo duda?) tenía jornadas maratónicas de firmas o, como ella prefería decir, de encuentros con sus lectores (los fines de semana tenía que doblar turno) y a primera hora de la tarde, después de comer y poco antes de la reapertura de la Feria, extendía unos cartones sobre el pasto y ahí, detrás de alguna caseta, se tiraba un rato con los ojos cerrados. Mientras tanto, decenas de personas con alguna de sus novelas bajo el brazo comenzaban a formar una larga cola para encontrarse con la autora que, de alguna u otra forma, hablaba de ellos en las novelas que escribía.

Prácticamente todos los libros de Almudena Grandes, desde Las edades de Lulú, pasando por Malena es un nombre de tango, El corazón helado, Las tres bodas de Manolita o Los pacientes del doctor García, hasta La madre de Frankenstein, han sido un fenómeno literario que se ha dejado ver en el Retiro. "La deslumbrante recreación de momentos históricos y sus protagonistas, ejemplos de supervivencia, demostraban que su talento y su imaginación se encontraban en un momento álgido", dice Juan Cerezo, su editor en Tusquets, quien muchas veces acompañaba a la escritora en la Feria. "Su despliegue de energía, su capacidad de trabajo arrolladora era, en el fondo, para querer y para ser querida, para homenajear a tanta gente anónima humillada por la historia. Por eso su felicidad en las firmas de la Feria de Madrid".

En junio del año pasado, en una de sus últimas columnas publicadas en El País Semanal, Almudena Grandes se refirió a la Feria: "Siempre me ha gustado. Todos los años he echado las mismas pestes que los demás: esto es una paliza, es demasiado largo, sobra un fin de semana, y dentro de siete días otra vez lo mismo... Todo eso he dicho yo, año tras año. Pero sé que, en 2022, volveré a dormir la siesta sobre unos cartones, encima de la hierba, detrás de las casetas".

Esto último, concretamente, no podrá ocurrir, pero muchos de los lectores que la convirtieron en un fenómeno literario constante, le rendirán un homenaje el próximo 11 de junio y, de esa forma, ella estará presente en la edición de este año.

