Eva Orúe: "Muchos que en la vida civil jamás pisarían una librería, aquí se pasean felices entre miles de volúmenes"

Fue Manuel Hidalgo, escritor y cinéfilo y viceversa, quien me recordó la escena. Amadeo (Pepe Isbert) acude a la Feria del Libro donde "Hoy firma Corcuera". El tal Corcuera es un rancio, incluso para la época, pero Amadeo necesita su recomendación para que su futuro yerno, José Luis (un jovencísimo Nino Manfredi) herede su puesto, que no es uno cualquiera: porque Amadeo es El verdugo de la Audiencia de Madrid. Es evidente que a José Luis (un azoradísimo Nino Manfredi), pasar de receptor de cadáveres (trabaja en unas pompas fúnebres) a proveedor, no le hace ninguna gracia. Su grado de entusiasmo ante tal posibilidad es perfectamente descriptible. Pero se ve impelido, al menos presionado, porque quiere conservar el piso al que el desempeño da derecho.

El ínclito Corcuera (Santiago Ontañón, que nadie se nos enfade), incómodo, quiere deshacerse de esa extraña pareja. Y para quitárselos de encima, recurre al tópico: "Me debo a mis amigos, a mis admiradores, que me están…", y deja la frase en el aire, insinuando una enumeración interminable que es pura ensoñación: nadie espera su rúbrica, ni su dedicatoria, pero el conspicuo tiene ínfulas.

La Feria del Libro de Madrid que vemos en la película de Luis García Berlanga, en blanco y negro, nos quiere sonar: detrás del autor, que está −como mandan los cánones− atrincherado tras el mostrador de su caseta, aparecen un par de expositores de Plaza & Janés, sello editorial que aún hoy pervive. Sin embargo, suceden cosas que nos chocan: detrás de Amadeo y José Luis se nos muestra una vía pública por la que circulan automóviles. Estamos en el paseo de Recoletos, que es donde entonces (1963) se celebraba la Feria.

Familias se asoman a los distintos puestos repartidos por El Retiro. / ALBA VIGARAY

También resuena en nosotros, los feriantes de hoy, la letanía de quienes se asoman a la garita: amigos, admiradores, curiosos, incluso lectores, que siguen siendo la sal de la Feria. En esta edición de 2022, la octogésimo primera (lo escribo así porque el ordinal adorna), todos ellos acudieron, fieles a su cita, para encontrarse con librerías, editoriales y distribuidoras en el parque de El Retiro, que es donde asentamos nuestros reales desde 1967; y lo hicieron con verdadero entusiasmo.

Debo confesar que no me sorprendió. "Hay ganas de Feria", me decían mis compañeras cuando me incorporé al puesto. Yo pensé que era un mantra bienintencionado para serenar mis nervios de directora primeriza, pero no: los primeros días han demostrado que había ganas de verdad; y muchas.

¿Y qué quiere decir "ganas de feria"? Quiere decir que, tras una edición (2020) que fue apenas un apunte digital y otra (2021) que estuvo limitada en extensión y aforo, los concurrentes querían exponer su producto, los escritores reencontrarse con sus lectores, los paseantes deambular entre libros. Curioso: muchos que en la vida civil jamás pisarían una librería, aquí se pasean felices entre miles de volúmenes de toda condición.

"Ganas de feria" quiere decir deseo de recuperar una tradición arraigada, de marcar y respetar la fecha subrayada en tantos calendarios. Porque la Feria anuncia el verano.

La Feria del Libro de Madrid es un punto de encuentro de amigos, lectores, familias, seguidores... / ALBA VIGARAY

Un monstruo grande

La feria (este año, 378 casetas, 423 expositores, más de 3.223 autores firmando) es un monstruo grande que tiene sus manías. Algunas, inmutables: aquí se venden libros de papel, los lectores buscan la dedicatoria de sus autores favoritos (aunque hay escritores que, más que por sus lectores, se someten a ritual por amor a sus libreros de cabecera) y coinciden en diálogos y conversatorios. Otras, mutantes, tienen que ver con lo que envuelve el evento o, como es el caso este año, con la búsqueda de complicidades entre las instituciones culturales, todas ellas muy principales, que delimitan el parque de El Retiro. Son 17 intensos días, fatigosos, que nadie se quiere perder. Te cansas. Pero te gusta. Pero te cansas… y te gusta. En fin, ya me entienden.

La nuestra, y el modelo se repite por España entera, es una Feria del Libro popular. Si acaso, más grande que las otras, pero como las otras, no profesional. Quienes por desconocimiento o por razones más oscuras se empeñan en compararnos con Fráncfort, Londres o Guadalajara equivocan el cotejo: no somos equiparables, ni mejores ni peores, solo distintas. Y, en buena medida, complementarias. Al igual que todas ellas, tenemos que repensar nuestro futuro, que nunca será lo que fue. Hay movimientos tectónicos, las Ferias del mundo andan en la tarea de revisar sus modelos, se oye hablar de romper los esquemas que tan bien funcionaron durante años, nadie quiere limitar sus posibilidades de desarrollo, ni desaprovechar las oportunidades que asoman. A Madrid también le tocará hacerlo.

Y hay algo que Madrid, y otras ferias españolas que se celebran al aire libre, en espacios verdes muchas veces protegidos, también le toca hacer: extremar su sensibilidad medioambiental. Y hay algo que Madrid también ha de plantearse: cómo crecer sin abandonar u orillar a los más pequeños.

Hay tarea, como leen. El caso es que "he venido a hablar de mi Feria", que en realidad es patrimonio de todos (y no es una frase hueca: está inserta en un eje, el Paisaje de la Luz, Patrimonio Mundial). Cuando me postulé, allá por noviembre, tenía las ideas claras, pero también mucho respeto por la labor realizada, que una Feria no cumple 81 ediciones sin haber hecho las cosas bien. Y en esas estoy.

