Fernando Amat: "Puedo olvidar un título, pero nunca un relato"

P. Atrás quedó su etapa de botiguer (comerciante). ¿Tiene tiempo para leer en su nueva vida?

R. Sí, antes mi vida era otra. Ahora me muevo entre Barcelona y la costa del Mareme y con el cierre de Vinçon he recuperado tiempo. Nunca hubo hábito de lectura en mi familia, de pequeño no leía.

P. ¿Papel, pantalla, audiolibro?

R. Normalmente leo en pantalla, el eReader es fantástico aunque me equivoco mucho al elegir. Será porque no se puede tocar el papel; dice mi mujer, Ana Viladomiu, que es escritora, que no hay nada como perderse en una librería y tocar los volúmenes, notar la textura, leer un poco. Ella me pasa libros a papel y ahora mismo tengo cola de lecturas.

También he probado con el audiolibro, pero no me gusta nada, es más complicado consultar fragmentos ya pasados y a veces al leer hay que hacerlo, pero con ese sistema los ojos no sirven. ¡Ah! y el narrador hace vocecitas. Probé con El Italiano, de Arturo Pérez Reverte, y no, me pasé a la pantalla.

P. Una historia de amor y aventuras.

R. Si me cuentan de qué va la novela no la leo, pero como no sabía la empecé, me enganchó, me gustó lo de los submarinistas poniendo bombas, los barcos y todo lo demás, es muy bueno y la narrativa es estupenda.

P. ¿Cuánto tiempo diario dedica a la lectura?

R. Entre una y dos horas y siempre por la mañana, después de desayunar. Nunca por la noche.

P. ¿Sus títulos de cabecera?

R. Otra vida por vivir, de Theodor Kallifatides, una novela corta que entra en muchos temas, entre ellos reconciliarse con el paso de los años.

P. Un griego que pasó media vida en Suecia tendría mucho que contar.

R. Y lo escribió con casi ochenta años. También anote El turista accidental, de Anne Tyler. De este se hizo película, muy buena. Es la historia de un hombre y una mujer totalmente opuestos pero se enamoran porque se encuentran en el momento y el lugar justos. Y el concepto de ser un turista accidental al viajar es muy bueno, lo que vale es adentrarse en los lugares ajenos. Tomas Nevinson, de Javier Marías, otro libro que me ha enganchado, novela negra con terrorismo por en medio y la continuación de alguna manera de su anterior libro.

P. Un título que tenga pendiente y aún ha de adquirir.

R. La autobiografía de Miles Davis, un músico extraordinario que influyó en todos los géneros musicales. Recuerdo hace unos años su concierto en el Poble Espanyol, actuó de espaldas al público durante todo el espectáculo. Me lo voy a comprar ¡ya!

P. Se detiene a pensar mientras charlamos. ¿Le cuesta recordar un título?

R. Puedo olvidar un título, pero no olvido un relato.

'Otra vida por vivir' Autor: Theodor Kallifatides Traductora: Selma Ancira Berny 160 páginas. 14,50 euros

