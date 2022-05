Fernando Trullols: "Con frecuencia acudo a la novela, como a la poesía o la biografía"

Fernando Trullols Reel. / A6 CINEMA

P. Un título para trasladar al cine.

R. Viva Rusia. Hace pocas semanas descubrí que se había recuperado ese guion no rodado de la que sería la cuarta parte de los Episodios nacionales de Luis García Berlanga. Empecé mi carrera siendo meritorio en su última película. ¡Aprendí mucho a su lado! Es mi referente más importante.

P. Si fuera un personaje de libro…

R. Siempre me han divertido mucho las novelas de grandes detectives y sus casos irresolubles: Sherlock Holmes, Dupin... O también los protagonistas de El caso de Roger Ackroyd o El misterio del cuarto amarillo. Me han dado gran placer muchas de esas escenas finales en este tipo de novelas, sobre todo cuando tienen resoluciones imaginativas e inesperadas.

P. ¿Qué busca en una lectura? ¿Realidad, un mundo imaginario, mensaje directo, opinión, investigación...?

R. Depende. Acudo con mucha frecuencia a la novela. Puede que sea prima hermana de las historias que llevamos a la pantalla. En los últimos tiempos, inmerso en producciones que implican explicar yo mismo las historias, me he alejado un poco de ellas y he acudido más a la poesía y a las biografías, hay un montón de seres humanos de los que aprender. Ahora tengo novelas acumuladas de escritores como Javier Cercas o de Javier Marías, al que adoro.

P. Los libros acerca del cine, ¿están en su lista?

R. Hay varios ejemplares teóricos que siempre me acompañan, entrevistas y biografías de directores, sobre todo, o libros de arte sobre cómo se han hecho ciertas películas. Entre todos ellos le tengo particular cariño al libro de John Carlin sobre Nelson Mandela en el que se basó Clint Eastwood para su película Invictus, el viaje de un gran humanista.

P. ¿Qué tal se lleva con los clásicos de su infancia?

R. La lectura fue una de mis acompañantes. Me vienen a la memoria varios candidatos. Julio Verne con sus novelas, Michael Ende y su Momo, Alfred Hitchcock y los tres investigadores, de Robert Arthur. Me recuerdo devorando libros de la biblioteca del colegio, donde hacían rankings de lectura y siempre estaba yo acariciando el podio. Los cómics también estaban entre mis preferencias. No tendría un favorito entre Astérix y Tintín, aunque quizás me decante levemente por este último por su carácter aventurero, los grandes viajes y ese sentido del humor tan particular, con personajes tan carismáticos en sus historias. Además de la adaptación que hizo Spielberg, que me encanta. Pero también había lugar para las novelas clásicas llevadas a la viñeta y sobre todo para cualquier Tebeo de Bruguera.

