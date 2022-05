Elena Barraquer: "Presto libros a quien sé que me los va a devolver"

Elena Barraquer, oftalmóloga por méritos y apellido, ha viajado por el mundo con todos sus libros. Le gustaría leer en papel pero están en su iPad, la única forma de llevarlos todos en la maleta

Elena Barraquer, oftalmóloga. / ARCHIVO

2 Se lee en minutos Anna R. Alós



P. Su vida es un viaje continuo a tierras africanas. ¿Hay lectura en su maleta?

R. Casi todos mis libros están ahí pero en el iPad, muy a mi pesar. Es la forma de viajar con mi lectura y mi música. Leer me relaja, me hace soñar, río, lloro, aprendo. Es cierto que no es tan genuino leer en pantalla como en papel, pero sí más práctico. Los años me han enseñado que cuanto más fácil nos hagamos la vida, mejor!

P. Sus códigos de vida, ¿están reflejados en algún libro?

R. La situación de Peekay, el personaje principal en La potencia de uno, de Bryce Courtenay. Es un chico sudafricano de origen inglés que consigue lo que quiere tirándose a la piscina. Confirma la frase de un Premio Nobel que me encanta y en la que baso mis principios de vida: "Lo difícil toma tiempo, lo imposible, algo más de tiempo". Me viene a la memoria Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Una novela que, a mi modo de ver, demuestra lo importante que es ver el "vaso medio lleno" y que la vida, por dura que sea, hay que afrontarla con buen humor.

P. Si un libro le aburre, ¿lo cierra o aguanta?

R. Si al empezar el tercer capítulo no me ha enganchado, lo dejo pero a la vista, no lo devuelvo a la estantería. Si al cabo de un tiempo no lo he vuelto a abrir, lo llevo a Elena’s Shop, la tienda solidaria de Fundación Elena Barraquer, en Barcelona, y allí se recicla.

P. Si he de encontrar un título en su librería, ¿enloqueceré o daré con él tranquilamente?

R. Soy ordenada pero no compulsiva. Algunos están ordenados por idiomas. Viví en EEUU once años y tengo muchos libros en inglés. Otros están por temas y otros por época de compra.

P. ¿Está actualmente leyendo? ¿Qué tiene de especial ese libro?

R. Me gusta leer en inglés y acabo de empezar Apples Never Fall, de Liane Moriarty, recomendado por una amiga de Miami. De momento es muy entretenido, pero todavía no sé qué tiene de especial.

P. Cada libro tiene su momento y provoca una sensación. ¿Le parece que es así?

R. Claro. Al leer Marley y yo, de John Grogan, que narra la historia de un perro, sentí mucha lástima. Me encantan los perros y da mucha pena el desenlace. Con Maldito Karma, de David Safier, me reí mucho. El silencio de los corderos, de Thomas Harris, me dio incluso más miedo que la película. Hasta tuve tentaciones de meterlo en el congelador, como hace Joey en Friends con los libros que le asustan.

P. Si le piden un libro prestado…

R. Solo presto a quien sé que me lo va a devolver.

'Apples Never Fall' Autora: Liane Moriarty Editorial: MacMillan 467 páginas. 14,72 euros

Noticias relacionadas